В Москве зафиксировали наибольший процент заразившихся COVID-19 детей

За последние сутки от общего числа заразившихся (3190 человек) доля детей составила 11,6%. До этого в мае доля детей среди заболевших коронавирусом лишь один раз превышала отметку 10%

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Из 3190 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, зафиксированных в Москве за сутки, 11,6% — это дети, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Этот показатель стал наибольшим за все время подсчетов.

Как отмечается в сообщении штаба, за последние 24 часа почти 85% новых случаев заболевания коронавирусом выявлено у людей младше 65 лет. В процентном соотношении статистика выглядит так:

40,9% — от 18 до 45 лет;

31,6% — от 46 до 65 лет;

10,4% — от 66 до 79 лет;

5,5% — старше 80 лет;

11,6% — дети.

В течение этой недели доля детей в суточном количестве заболевших COVID-19 колебалась от 7,5 до 9%. В понедельник, 18 мая, число детей от общего количества заразившихся составило 9%, следующие три дня этот показатель оставался на уровне 8,5%, а накануне опустился до отметки 7,5%.