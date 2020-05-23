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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве зафиксировали наибольший процент заразившихся COVID-19 детей

За последние сутки от общего числа заразившихся (3190 человек) доля детей составила 11,6%. До этого в мае доля детей среди заболевших коронавирусом лишь один раз превышала отметку 10%
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Из 3190 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, зафиксированных в Москве за сутки, 11,6% — это дети, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Этот показатель стал наибольшим за все время подсчетов.

Как отмечается в сообщении штаба, за последние 24 часа почти 85% новых случаев заболевания коронавирусом выявлено у людей младше 65 лет. В процентном соотношении статистика выглядит так:

  • 40,9% — от 18 до 45 лет;
  • 31,6% — от 46 до 65 лет;
  • 10,4% — от 66 до 79 лет;
  • 5,5% — старше 80 лет;
  • 11,6% — дети.

В течение этой недели доля детей в суточном количестве заболевших COVID-19 колебалась от 7,5 до 9%. В понедельник, 18 мая, число детей от общего количества заразившихся составило 9%, следующие три дня этот показатель оставался на уровне 8,5%, а накануне опустился до отметки 7,5%.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

До сегодняшнего дня в течение мая доля детей среди заболевших коронавирусом лишь один раз превышала отметку 10%. Это произошло 16 мая, когда этот показатель составил 10,3% от общего числа заболевших. Наименьший процент заболевших детей был зафиксирован 4 мая — 4,3%.

По последним данным в России коронавирусом заразились почти 336 тыс. человек. Почти трети (108 тыс.) удалось вылечиться, 3388 пациентов скончались. В Москве наблюдается наиболее сложная ситуация, здесь зафиксировали почти половину ото всех случаев заражения (161 тыс.) и больше половины всех летальных исходов (1934).

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы: Мария Лисицына, Михаил Юшков
Теги: коронавирус, дети
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