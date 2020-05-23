В Москве зафиксировали наибольший процент заразившихся COVID-19 детей
Из 3190 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, зафиксированных в Москве за сутки, 11,6% — это дети, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Этот показатель стал наибольшим за все время подсчетов.
Как отмечается в сообщении штаба, за последние 24 часа почти 85% новых случаев заболевания коронавирусом выявлено у людей младше 65 лет. В процентном соотношении статистика выглядит так:
- 40,9% — от 18 до 45 лет;
- 31,6% — от 46 до 65 лет;
- 10,4% — от 66 до 79 лет;
- 5,5% — старше 80 лет;
- 11,6% — дети.
В течение этой недели доля детей в суточном количестве заболевших COVID-19 колебалась от 7,5 до 9%. В понедельник, 18 мая, число детей от общего количества заразившихся составило 9%, следующие три дня этот показатель оставался на уровне 8,5%, а накануне опустился до отметки 7,5%.