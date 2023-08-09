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Раскол церкви ,  
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Суд признал законным расторжение договора Киево-Печерской лавры и УПЦ

Суд признал законным расторжение договора на пользование УПЦ Киево-Печерской лаврой
Сюжет
Раскол церкви
Суд признал законным расторжение подведомственным украинскому Минкультуры заповедником «Киево-Печерская лавра» договора о безвозмездном использовании помещений с УПЦ. Монахов пытаются выселить оттуда с марта
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Суд в Киеве признал законным расторжение договора заповедником «Киево-Печерская лавра» и монастырем Украинской православной церкви (УПЦ, до весны прошлого года входила в Московский патриархат) на бесплатное использование помещений нижней лавры, сообщает Минкультуры Украины.

«Тем самым Хозяйственный суд города Киева отказал в удовлетворении исковых требований Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (мужской монастырь) Украинской Православной Церкви. Эта религиозная организация и дальше хотела пользоваться культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью», — говорится в сообщении ведомства.

Подведомственный украинскому Минкультуры национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» решил расторгнуть договор с монастырем УПЦ в начале марта. Основанием для этого стали выявленные в ходе проверки созданной президентом Владимиром Зеленский межведомственной комиссией «нарушения монастырем условий договора по использованию государственного имущества».

Священнослужителям предписали покинуть помещения лавры до 29 марта. При этом им разрешили остаться, если они перейдут в Православную церковь Украины (ПЦУ; РПЦ считает ее раскольнической). 

УПЦ оспорила требование покинуть лавру, назвав решение о прекращении договора аренды «беззаконием». «23 марта мы подали судебный иск, и уже третий судья берет самоотвод», — рассказывал наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Петр Лебедь). Позднее его отправили под домашний арест по подозрению в разжигании межрелигиозной вражды. В июле священнослужителю изменили меру пресечения на фоне новых обвинений и отправили под стражу, а в августе освободили под залог в 33 млн грн (около $900 тыс.).

В начале июня от монахов вновь требовали выселиться из лавры, но те отказались, и на тот момент министр культуры Украины Александр Ткаченко (покинул пост в конце июля на фоне скандала с выделением средств на комедийный сериал) пообещал добиться этого через суд.

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На фоне этого УПЦ не раз сообщала о захватах силовиками помещений лавры, в которых располагается монастырь. 

До этого сотрудники СБУ нашли в Киево-Печерской лавре и других монастырях УПЦ «пророссийскую литературу», предназначенную, как утверждала украинская спецслужба, для пропаганды «русского мира» в семинариях и приходских школах. В начале этого года правительство страны внесло в Раду проект о запрете деятельности УПЦ.

МИД России называл захват лавры «нелегитимным с правовой и безнравственным с духовной точки зрения деянием нынешних властей в Киеве».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Киево-Печерская лавра УПЦ расторжение Минкультуры Украины
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