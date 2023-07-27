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Министра культуры Украины отправили в отставку после скандала с сериалом

Верховная рада проголосовала за отставку министра культуры Ткаченко
Сюжет
Военная операция на Украине
Депутаты Верховной рады одобрили снятие с должности министра культуры Александра Ткаченко. Заявление об отставке он подал после критики в адрес Минкультуры из-за решения финансировать комедийный сериал
Александр Ткаченко и Владимир Зеленский (слева направо)
Александр Ткаченко и Владимир Зеленский (слева направо) (Фото: Анна Марченко / ТАСС)

Александра Ткаченко освободили от должности министра культуры и информационной политики Украины, за это проголосовали депутаты Верховной рады.

Народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале опубликовал фотографию с результатами голосования: отставку Ткаченко поддержал 321 член украинского парламента, против высказались всего двое.

«Вопрос назначения нового министра сегодня не стоит в повестке дня и, скорее всего, не будет на этой неделе», — добавил Железняк.

Ткаченко подал заявление об отставке после критики из-за решения выделить 33,6 млн грн (около $900 тыс.) на съемки комедийного сериала «СМТ Ингулец». По мнению министра, финансирование культуры во время конфликта не менее важно, чем покупка дронов. Ткаченко настаивал, что ведомство помогает снимать патриотический сериал, а государство должно поддерживать украинский контент.

Заменить Ткаченко на фоне неодобрения действий Минкультуры предложил и президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

21 июля председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что в парламент поступило заявление от Ткаченко об увольнении с должности министра культуры и информационной политики Украины «по собственной инициативе».

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В центре сюжета сериала «СМТ Ингулец» — два программиста, уехавших после начала полномасштабных боев из Харькова. Они оказываются в поселке Ингулец Кировоградской области, где вступают в местную тероборону. Автор идеи, главный продюсер компании «Прототип Продакшн» Юрий Горбунов, объяснил намерение создать сериал, способный конкурировать с российской кинопродукцией. По его словам, в топ-20 на YouTube у украинцев входит комедийный сериал «Интерны», где одну из главных ролей играет актер Иван Охлобыстин.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Минкультуры Украины отставка Верховная рада Украины
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