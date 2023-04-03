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Раскол церкви ,  
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МИД назвал захват Киево-Печерской лавры безнравственным актом

МИД: захват Киево-Печерской лавры — нелегитимный и безнравственный акт

Давление на руководство Киево-Печерской лавры — это захват комплекса, что является нелигитимным и безнравственным поступком. Об этом заявил МИД России в своем телеграм-канале.

«Захват Киево-Печерской лавры — нелегитимное с правовой и безнравственное с духовной точки зрения деяние нынешних властей в Киеве», — говорится в заявлении ведомства.

В МИДе отметили, что 1 апреля украинские власти отправили под домашний арест настоятеля лавры митрополита Павла. «Обращает на себя внимание время, которое было выбрано Зеленским и его режимом для давления на Лавру — время Великого поста», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

МИД утверждает, что политика властей Украины не самостоятельна в «своей антиклерикальной политике», и «раскол православия» — это «цель, которую давно провозгласили в Вашингтоне».

В январе против митрополита Павла завели уголовное дело по ст. 161 и 436 УК Украины (разжигание ненависти на религиозной почве и публичные призывы к развязыванию вооруженного конфликта). Это произошло после того, как во время рождественского богослужения Павел назвал предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания «сущим бесом и самосвятом». Сам митрополит называл дело против себя политическим.

СБУ предъявила митрополиту Павлу подозрение на фоне спора о выселении служителей УПЦ из Киево-Печерской лавры. Власти Украины решили расторгнуть договор аренды монастыря с УПЦ. Представители церкви сочли это решение «беззаконием» и подали иск в суд. Митрополит Павел исключал выселение монахов из обители до окончания разбирательства.

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Киево-Печерская лавра Украина УПЦ МИД
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