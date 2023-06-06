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Раскол церкви ,  
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Монахам УПЦ дали три дня на уход из Киево-Печерской лавры

Глава Минкультуры Украины Ткаченко: монахи УПЦ должны покинуть Киево-Печерскую лавру
Монахам УПЦ предписали покинуть лавру еще весной, они должны были это сделать до 29 марта, однако этого не произошло. Теперь власти передали госимущество в пользование заповеднику, который снова потребовал выселения монахов
Киево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра (Фото: Роман Пилипей / Getty Images)

Комиссия украинского Минкультуры завершила работу в Киево-Печерской лавре, по итогам которой с национальным заповедником подписали акт прием-передачи госимущества, заявил глава ведомства Александр Ткаченко в соцсетях.

Монахам Украинской православной церкви (УПЦ, до мая прошлого года входила в Московский патриархат) дали три дня на выселение из лавры. Они отказались принимать этот акт, рассказал Ткаченко. Он добавил, что, если они откажутся выселяться из лавры, власти будут добиваться этого через суд.

В начале марта национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» решил расторгнуть договор об аренде с монастырем и предписал священнослужителям до 29 марта освободить помещения, при этом монахам разрешили остаться, если они перейдут в Православную церковь Украины, которую РПЦ считает раскольнической. Решение объясняли тем, что комиссия Минкультуры обнаружила нарушения в пользовании госимуществом монастырем.

УПЦ оспорила требование покинуть лавру, назвав решение о прекращении договора аренды «беззаконием». «23 марта мы подали судебный иск, и уже третий судья берет самоотвод», — рассказывал наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Петр Лебедь). Позднее его отправили под домашний арест по подозрению в разжигании межрелигиозной вражды.

До этого сотрудники СБУ нашли в Киево-Печерской лавре и других монастырях УПЦ «пророссийскую литературу», предназначенную для пропаганды «русского мира» в семинариях и приходских школах. В начале этого года правительство страны внесло в Раду проект о запрете деятельности УПЦ.

«Украинская сторона давно воюет с Русской православной церковью. Я бы сказал, что это можно рассматривать как очередное звено в цепи военных действий против русского православия», — оценивал происходящее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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