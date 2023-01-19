Власти Украины инициировали запрет УПЦ на территории страны

Премьер Украины внес в Раду проект о запрете УПЦ в случае доказательства связей с Россией

Если закон будет принят, то власти Украины смогут запретить деятельность религиозных организаций за любую связь с Россией. Ранее СБУ провела ряд обысков в помещениях УПЦ, в ходе которых была найдена «пророссийская литература»

Фото: news.church.ua

Правительство Украины внесло в Верховную раду закон, направленный на запрет Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, документ размещен на сайте парламента.

Проект закона № 8371 о «деятельности некоторых религиозных организаций» позволит запретить деятельность УПЦ, если украинские власти придут к выводу, что она связана с Россией. Инициатором законопроекта является премьер-министр Денис Шмыгаль.

РБК направил запрос в Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

В настоящее время на Украине существует несколько православных церквей, в том числе УПЦ (самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием) и ПЦУ (Православная церковь Украины). Последняя была образована в 2018 году, когда патриарх Константинопольский Варфоломей даровал ей томос (указ о получении автокефалии). РПЦ не признала решения Константинопольского патриархата, разорвав с ним евхаристическое общение.

После начала российской военной операции на Украине УПЦ объявила о ее полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви, осудив военные действия и позицию патриарха Кирилла. В РПЦ после этого предупредили, что самочинные действия УПЦ могут привести к появлению нового раскола внутри нее.

С октября сотрудники Службы безопасности Украины начали проводить обыски в принадлежащих УПЦ МП помещениях. С проверкой приходили к винницкому митрополиту Ионафану, правящему архиерею Тульчинской епархии, его обвинили в «поддержке Кремля и разжигании розни». Позже обыски прошли в помещениях Александрийской, Черновицко-Буковинской, Светлогорской и других епархий. В Киево-Печерской лавре, Свято-Троицком Корецком монастыре и Сарненско-Полесской епархии при обыске обнаружили «пророссийскую литературу», а против настоятеля лавры также возбудили уголовное дело.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале декабря заявил, что СНБО Украины поручил правительству внести в Верховную раду законопроект о невозможности деятельности в стране «аффилированных с Россией» религиозных организаций. Тогда он отметил, что власти «никогда и никому не позволят строить империю внутри украинской души».

В Кремле называли действия украинских властей «очередным звеном в цепи вот этих военных действий против русского православия». В ООН также выражали беспокойство украинскими законопроектами, которые могут подрывать права граждан на свободу вероисповедания.