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Наместника Киево-Печерской лавры перевели с домашнего ареста под стражу

Наместника Киево-Печерской лавры Павла перевели с домашнего ареста под стражу

Соломенский суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры, митрополиту Павлу (Петр Лебедь) с домашнего ареста на заключение под страду до 14 августа, сообщает УНИАН.

Суд также установил возможность залога в размере 33 млн грн ($898,6 тыс.).

По словам прокурора, митрополит общался с одним из свидетелей по делу.

Его обвиняют в разжигании ненависти на религиозной почве и публичных призывах к развязыванию вооруженного конфликта.

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