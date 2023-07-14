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Наместника Киево-Печерской лавры перевели с домашнего ареста под стражу
Наместника Киево-Печерской лавры Павла перевели с домашнего ареста под стражу
Соломенский суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры, митрополиту Павлу (Петр Лебедь) с домашнего ареста на заключение под страду до 14 августа, сообщает УНИАН.
Суд также установил возможность залога в размере 33 млн грн ($898,6 тыс.).
По словам прокурора, митрополит общался с одним из свидетелей по делу.
Его обвиняют в разжигании ненависти на религиозной почве и публичных призывах к развязыванию вооруженного конфликта.
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