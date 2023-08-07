Наместника Киево-Печерской лавры освободили под залог в $900 тыс.

В июле суд изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры с домашнего ареста на заключение под стражу и назначил ему залог в 33 млн грн. Митрополит тогда заявил, что у него нет денег. Средства помогли собрать прихожане

Митрополит Павел (Фото: nikita_chekman / Telegram)

Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Петр Лебедь) освободили из-под стражи. За него внесли залог. Видео со священнослужителем в машине опубликовал в телеграм-канале его адвокат Никита Чекман.

«Наместник Киево-Печерской лавры наконец-то освобожден из-под стражи. Напомним, что Соломенским районным судом города Киева была изменена мера пресечения митрополиту Павлу с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей с избранием залога в размере 33 300 000 грн — неподъемной на первый взгляд суммы», — написал он в телеграм-канале.

Прихожане Украинской православной церкви помогли собрать средства, залог за него внесли около 1000 человек, рассказал защитник.

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В июле Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила митрополита Павла по ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений) и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии против Украины). По данным СБУ, поводом для дела стало видеоинтервью, в котором тот отрицал существование Украины как суверенного государства, а также называл военные действия в стране «гражданским конфликтом», продолжающимся с 2014 года.

На следующий день Соломенский суд Киева изменил меру пресечения наместнику с домашнего ареста на заключение под стражу. Суд позволил ему выйти под залог в размере 33 млн грн ($898,6 тыс. на тот момент). Митрополит тогда заявил, что у него нет денег. Его адвокат говорил, что его подзащитного отправили под арест «по надуманным причинам», несмотря на его возраст и то, что у него инсулинозависимый диабет.

До этого, в январе, против наместника Киево-Печерской лавры было возбуждено дело о разжигании ненависти на религиозной почве и призывах к развязыванию вооруженного конфликта, после того как во время рождественского богослужения он назвал предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ, РПЦ считает ее раскольнической) митрополита Епифания «сущим бесом и самосвятом».

В апреле Шевченковский суд Киева отправил митрополита под домашний арест на два месяца из-за того, что он «оправдывал действия России» во время общения с прихожанами Киево-Печерской лавры.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал арест митрополита «неправосудным и, очевидно, продиктованным властями Украины» с целью «запугать верующих, заставить их отказаться от защиты своей религиозной свободы и святынь». Он призвал генсека ООН Антониу Гутерриша, генсека Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич, главу ОБСЕ Хельгу Марию Шмид и др. принять меры.