Суд отправил под домашний арест наместника Киево-Печерской лавры

Украинские следователи установили, что митрополит Павел «оправдывал» действия России во время общения с прихожанами Киево-Печерской лавры, сообщил прокурор

Митрополит Павел (Фото: Служба безопасности Украины)

Шевченковский суд Киева назначил настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Петр Лебедь) домашний арест на два месяца и запретил ему записывать обращения к верующим. Об этом сообщает «Страна».

«Следствие установило, что начиная с 24 февраля 2022 года Петр Лебедь (митрополит Павел) решил оправдывать [действия России], будучи наместником Киево-Печерской лавры, путем общения с прихожанами монастыря», — заявил прокурор.

Отбывать арест Павел будет у себя дома в селе Воронки. Митрополит просил суд разрешить ему отбывать меру пресечения в монастыре или дать возможность посещать богослужения в лавре, однако суд отклонил ходатайство.

Первое заседание Шевченковского суда Киева, на котором должны были выбрать меру пресечения в отношении митрополита Павла, прошло днем 1 апреля. Однако во время заседания он пожаловался на состояние здоровья — у него понизился уровень сахара в крови.

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Изначально суд Киева перенес заседание на 3 апреля, но позднее принудительно вызвал митрополита вечером 1 апреля.

В январе против митрополита завели уголовное дело по ст. 161 и 436 УК Украины (разжигание ненависти на религиозной почве и публичные призывы к развязыванию вооруженного конфликта).

Это произошло после того, как во время рождественского богослужения в храме Агапита Печерского Павел назвал предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания «сущим бесом и самосвятом».

Позднее СБУ предъявила митрополиту Павлу подозрение на фоне спора о выселении служителей УПЦ из Киево-Печерской лавры. Власти Украины решили расторгнуть договор аренды монастыря с УПЦ. В УПЦ сочли это решение «беззаконием» и подали иск в суд.