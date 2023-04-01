Суд отправил под домашний арест наместника Киево-Печерской лавры

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 84,11 (+0,35) Инвестиции, 31 мар, 16:54 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 77,32 (+0,24) Инвестиции, 31 мар, 16:54
WSJ сообщила о «слежке российских силовиков за журналистом Гершковичем» Политика, 21:54
Кадыров наградил Бастрыкина орденом Ахмата Кадырова Политика, 21:52
Умер бывший абсолютный чемпион мира по боксу Кен Бьюкенен Спорт, 21:43
«Бавария» победила дортмундскую «Боруссию» в дебютном матче Тухеля Спорт, 21:23
Пятеро россиян пострадали в ДТП на Кубе Политика, 21:15
Армения ответила на опасения России из-за присоединения к договору о МУС Политика, 21:14
Группу «Сплин» убрали из списка участников фестиваля «Ветер Сибири» Общество, 21:10
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Зенит» 12-й раз подряд обыграл дома «Урал» и укрепил лидерство в РПЛ Спорт, 20:54
В допинг-пробах двух игроков из системы клуба КХЛ нашли мельдоний Спорт, 20:45
Суд отправил под домашний арест наместника Киево-Печерской лавры Политика, 20:36
Стокгольм назвал «неполным» членство Финляндии в НАТО без Швеции Политика, 20:32
«Страна» сообщила о гибели под Артемовском экс-бойца «Торнадо» Политика, 20:17
Абаскаль назвал нехватку злости причиной последних неудач «Спартака» Спорт, 20:04
СБУ назвала число уголовных дел против священнослужителей УПЦ с 2022 года Политика, 19:48
Раскол церкви ,  
0 

Суд отправил под домашний арест наместника Киево-Печерской лавры

Суд отправил под домашний арест наместника Киево-Печерской лавры Павла
Украинские следователи установили, что митрополит Павел «оправдывал» действия России во время общения с прихожанами Киево-Печерской лавры, сообщил прокурор
Митрополит Павел
Митрополит Павел (Фото: Служба безопасности Украины)

Шевченковский суд Киева назначил настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Петр Лебедь) домашний арест на два месяца и запретил ему записывать обращения к верующим. Об этом сообщает «Страна».

«Следствие установило, что начиная с 24 февраля 2022 года Петр Лебедь (митрополит Павел) решил оправдывать [действия России], будучи наместником Киево-Печерской лавры, путем общения с прихожанами монастыря», — заявил прокурор.

Отбывать арест Павел будет у себя дома в селе Воронки. Митрополит просил суд разрешить ему отбывать меру пресечения в монастыре или дать возможность посещать богослужения в лавре, однако суд отклонил ходатайство.

Первое заседание Шевченковского суда Киева, на котором должны были выбрать меру пресечения в отношении митрополита Павла, прошло днем 1 апреля. Однако во время заседания он пожаловался на состояние здоровья — у него понизился уровень сахара в крови.

Суд отправил под домашний арест наместника Киево-Печерской лавры
Video

Изначально суд Киева перенес заседание на 3 апреля, но позднее принудительно вызвал митрополита вечером 1 апреля.

Читайте на РБК Pro
Как работать за компьютером, чтобы не болели глаза и шея
Игорь Рыбаков — РБК Pro: «Сейчас не время для инвестиционных стратегий»
«Отряды», «племена» и «Голодные игры»: каково работать в Spotify
Жизнь после H&M: как локальные fashion-ретейлеры переживают передел рынка

В январе против митрополита завели уголовное дело по ст. 161 и 436 УК Украины (разжигание ненависти на религиозной почве и публичные призывы к развязыванию вооруженного конфликта).

Это произошло после того, как во время рождественского богослужения в храме Агапита Печерского Павел назвал предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания «сущим бесом и самосвятом».

Позднее СБУ предъявила митрополиту Павлу подозрение на фоне спора о выселении служителей УПЦ из Киево-Печерской лавры. Власти Украины решили расторгнуть договор аренды монастыря с УПЦ. В УПЦ сочли это решение «беззаконием» и подали иск в суд.

Православная церковь на Украине представлена Украинской православной церковью (УПЦ) и Православной церковью Украины (ПЦУ).

ПЦУ образовалась в 2018 году после слияния самопровозглашенных УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Патриарх Константинопольский Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ в 2019 году.

Украинская православная церковь входила в РПЦ в качестве самоуправляемой с правами широкой автономии, ее возглавляет митрополит Онуфрий. 27 сентября 2022 года участники собора УПЦ объявили о ее «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
суд УПЦ Киево-Печерская лавра домашний арест
Материалы по теме
УПЦ сообщила о принудительном приводе митрополита Павла в суд
Политика
Митрополиту Павлу стало плохо во время судебного заседания в Киеве
Политика
РПЦ назвала «продолжением беззакония» домашний арест митрополита Павла
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter