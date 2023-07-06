Полиция оцепила вход в здания УПЦ Киево-Печерской лавры

Монахам УПЦ дали срок до 4 июля, чтобы покинуть помещения лавры. В этот же день должна была начать работу комиссия по опечатыванию корпусов. Полиция оцепила здания, их опечатывают, рассказали в УПЦ

Киево-Печерская лавра (Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Администрация заповедника «Киево-Печерская лавра» с помощью полиции опечатывает здания, в которых располагалась Украинская православная церковь (УПЦ, до мая прошлого года входила в Московский патриархат), сообщает УПЦ в Facebook (принадлежит Meta, которая была признана экстремистской и запрещена в России).

Так, опломбирован 69-й корпус, а также были взломаны замки и опечатаны двери 70-го корпуса, где располагалась резиденция президента УПЦ, говорится в сообщении.

Video

Полиция оцепила вход в эти здания, УПЦ предупредила, что въезд на территорию будет возможен только после 11:00. Церковь также публикует видео, которым поделился представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман, где запечатлены действия силовиков. На кадрах женщину с украинским флагом полицейские оттаскивают от входа в лавру и сажают в полицейскую машину.

«Лаврские юристы подчеркивают, что выселение монахов, необоснованное пломбирование и ограничение доступа в помещение имеют признаки уголовного преступления. Адвокат монастыря призвал правоохранительные органы не вносить вклад в незаконные действия заповедника и не становиться соучастниками преступления», — говорится в публикации УПЦ.

Украинские власти с весны пытаются выселить монахов УПЦ из лавры. В начале марта заповедник расторг договор об аренде помещений с монастырем и предписал священникам до конца месяца покинуть их. Условием, при котором они могли бы остаться, был переход в Православную церковь Украины (ПЦУ, которую РПЦ считает раскольнической).

Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Петра Лебедя) отправили под домашний арест по подозрению в разжигании межрелигиозной вражды.

В начале июня от монахов снова потребовали выселиться из лавры, но те отказались, и министр культуры Александр Ткаченко пообещал добиться этого через суд.

1 июля монахи УПЦ получили от заповедника требование до 4 июля покинуть корпуса лавры, освободить кельи и гостиный двор. Всего в лавре пять корпусов. Монахов предупредили, что комиссия по опечатыванию помещений начнет работу также с 4 июля. Если монахи не покинут помещения и не передадут от них ключи заповеднику, там поменяют замки и опечатают корпуса.