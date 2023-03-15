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Министр культуры Украины назвал условие невыселения монахов из лавры

Министр культуры Украины назвал условие невыселения монахов из Киево-Печерской лавры
Монахи смогут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в Православную церковь Украины, которую Московский патриархат считает раскольнической, сказал Александр Ткаченко
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко допустил, что монахи смогут остаться в Киево-Печерской лавре. Его слова приводит ZN.ua.

«Никто не говорит о том, что жизнь монахов в Лавре прекратится. Но это повод для того, чтобы монахи могли определиться с тем, каким образом они могут оставаться в Лавре», — сказал Ткаченко в эфире телемарафона.

Среди вариантов он назвал переход из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины, которую Московский патриархат считает раскольнической.

При этом министр пообещал, что в случае отказа монахов переходить в ПЦУ «никаких насильственных действий никогда не будет». «Мы — демократическое государство, но будем действовать в рамках закона», — отметил он.

Руководство заповедника «Киево-Печерская лавра» на прошлой неделе потребовало от представителей УПЦ покинуть территорию и здания лавры до 29 марта. В Украинской православной церкви в ответ заявили, что для выселения из монастыря нет никаких юридических оснований. Позднее наместник лавры митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ не будут выселяться, отметив, что они «не коллаборанты», а «граждане своего государства».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал предстоятелей поместных православных церквей, папу римского Франциска и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша не допустить изгнания монахов из Киево-Печерской лавры. Глава российского МИДа Сергей Лавров в письме Гутерришу и председателю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Буяру Османи также призвал предотвратить выселение представителей УПЦ из обители.

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Киево-Печерская лавра УПЦ
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