Адвокат заявил о захвате силовиками корпуса Киево-Печерской лавры

Украинские силовики осуществляют захват 54-го корпуса монастыря Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Киево-Печерской лавры, сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы УПЦ.

Полиция также пришла в 58-й корпус, сообщает телеграм-канал «Перший Козацький».

На сайте Киево-Печерской лавры говорится, что силовики осуществили захват лаврских Домов паломников.

Накануне комиссия Минкульта приезжала на территорию Киево-Печерской лавры и пыталась опечатать 57-й и 58-й корпуса. Как сообщает «Страна.ua», верующие УПЦ заблокировали комиссию у входа в лавру. В итоге чиновники покинули территорию монастыря.

Власти Украины с весны пытаются выселить монахов из лавры. В начале марта подведомственный Минкультуры национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» решил расторгнуть договор об аренде помещений с монастырем и предписал священнослужителям до 29 марта освободить их. Условием, при котором те могли бы остаться, был переход в Православную церковь Украины (ПЦУ; РПЦ считает ее раскольнической). В начале июня от монахов вновь требовали выселиться из лавры, но те отказались, и министр Ткаченко пообещал добиться этого через суд.

На фоне этих событий наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Петра Лебедя) отправили под домашний арест по подозрению в разжигании межрелигиозной вражды.

До этого сотрудники СБУ проводили обыски в лавре и других монастырях УПЦ, в ходе которых нашли «пророссийскую литературу» и паспорта СССР. В начале года правительство страны внесло в Раду проект о запрете деятельности УПЦ.

МИД России называл захват лавры «нелегитимным с правовой и безнравственным с духовной точки зрения деянием нынешних властей в Киеве».