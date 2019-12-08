Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Пятичасовые переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, закрытие программ фонда Алексея Кудрина, Трамп — лучший друг Израиля, губернаторы объявляют 31 декабря нерабочим днем — главные новости выходных в обзоре РБК

Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили вопросы интеграции

7 декабря президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели пятичасовые переговоры в Сочи — после двух часов общения в составе делегаций главы государств перешли к обсуждению в формате тет-а-тет.

В Кремле сообщали, что главной темой встречи станет союзная интеграция. В частности, во время переговоров Лукашенко назвал подходящие Минску цены на российские газ и нефть в рамках интеграции. После встречи Лукашенко уехал из резиденции Путина без заявления для журналистов.

«Очень плодотворно поработали по целому ряду направлений: по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по урегулированию нефтяного рынка. Достигли очень серьезного прогресса даже по вопросу нефти и газа. Позиции сторон были очень серьезно сближены», — комментировал переговоры российский министр экономики Максим Орешкин. Он уточнил, что новая встреча президентов запланирована на 20 декабря.

Во время встречи президентов неожиданно погас свет. «Это все Дима Песков, я знаю», — пошутил Лукашенко.

Основанный Кудриным фонд закроет часть программ и сократит сотрудников

Комитет гражданских инициатив (КГИ), основанный главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, сократит большинство своих проектов, выяснил РБК. Это связано с сокращением финансирования фонда «Диалог», который Кудрин создал для поддержки КГИ.