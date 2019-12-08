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Что произошло за выходные. Главные новости РБК
Пятичасовые переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, закрытие программ фонда Алексея Кудрина, Трамп — лучший друг Израиля, губернаторы объявляют 31 декабря нерабочим днем — главные новости выходных в обзоре РБК

Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили вопросы интеграции

7 декабря президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели пятичасовые переговоры в Сочи — после двух часов общения в составе делегаций главы государств перешли к обсуждению в формате тет-а-тет.

  • В Кремле сообщали, что главной темой встречи станет союзная интеграция. В частности, во время переговоров Лукашенко назвал подходящие Минску цены на российские газ и нефть в рамках интеграции. После встречи Лукашенко уехал из резиденции Путина без заявления для журналистов.
  • «Очень плодотворно поработали по целому ряду направлений: по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по урегулированию нефтяного рынка. Достигли очень серьезного прогресса даже по вопросу нефти и газа. Позиции сторон были очень серьезно сближены», — комментировал переговоры российский министр экономики Максим Орешкин. Он уточнил, что новая встреча президентов запланирована на 20 декабря.
  • Во время встречи президентов неожиданно погас свет. «Это все Дима Песков, я знаю», — пошутил Лукашенко.

Основанный Кудриным фонд закроет часть программ и сократит сотрудников

Комитет гражданских инициатив (КГИ), основанный главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, сократит большинство своих проектов, выяснил РБК. Это связано с сокращением финансирования фонда «Диалог», который Кудрин создал для поддержки КГИ.

  • В «Диалог» сократит вложения главный спонсор — «Норильский никель». Фонд сократит 60-70% сотрудников из нескольких десятков человек.
  • Один из источников РБК отметил, что «Норникель» мог отказать в финансировании «Диалогу», так как в заявке фонда на получение средств был сделан упор «на вещи, связанные с реформой правоохранительных органов, судов, ФСИН», в то время как «Норникель», по его словам, больше заинтересован в образовательных и других гуманитарных проектах.
  • Позднее Кудрин в целом подтвердил информацию РБК, но уточнил, что КГИ продолжит работу и что он взял курс «на увеличение числа грантодателей». Директор «Диалога» Леонид Бурмистров отметил, что фонд планирует сохранить в своем портфеле такие проекты, как премия «Гражданская инициатива», «Общероссийский гражданский форум», а также программы, связанные с развитием местных сообществ.

Трамп назвал себя лучшим другом Израиля среди президентов США

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Израиля никогда не было лучшего друга в Белом доме, чем он.

  • В частности, отметил Трамп, другие президенты США лишь высказывались по поводу признания Иерусалима столицей Израиля, а он официально сделал это и перенес туда посольство из Тель-Авива.
  • «По моему мнению, они [предыдущие президенты] никогда не собирались этого делать. Но я сдержал свои обещания», — добавил Трамп и призвал еврейское население США «больше любить Израиль».
  • Вашингтон официально признал Иерусалим столицей Израиля в декабре 2017 года. В 2019 году Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Несколько губернаторов объявили 31 декабря выходным днем

Главы Псковской области, Ставропольского края и Крыма объявили 31 декабря выходным днем в своем регионе. Это происходит на фоне рассмотрения соответствующего законопроекта в Госдуме.

  • В середине ноября аналогичное решение принял губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Губернатор Кировской области Игорь Васильев также сделал 31 декабря выходным, но только для государственных и муниципальных служащих.
  • Несмотря на рассматриваемый в нижней палате законопроект, сделать 31 декабря нерабочим днем централизованно уже невозможно, объяснял Минтруд. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнял, что в Москве последний день года будет рабочим.
Автор: Артём Губенко
Теги: Дональд Трамп, Владимир Путин, Белоруссия, выходной, Алексей Кудрин
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