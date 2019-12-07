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Политика ,  
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Лукашенко уехал из резиденции Путина без заявлений для журналистов
Несмотря на подготовленные трибуны для пресс-конференции, белорусский президент уехал после встречи с Путиным по вопросам интеграции без заявлений. Переговоры продлились более пяти часов
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уехал из сочинской резиденции «Бочаров Ручей» президента России без заявления для журналистов. Об этом сообщил корреспондент РБК.

При этом в зале пресс-конференций в резиденции были подготовлены трибуны и флаги на случай, если президенты захотят выступить с сообщениями для прессы.

Переговоры белорусского и российского лидеров продлились более пяти часов. Первая часть беседы проходила при участии членов делегации, затем Путин и Лукашенко продолжили общение в формате тет-а-тет. Во время переговоров в честь 20-летия Союзного государства состоялся торжественный обед. Согласно меню, которое предоставили журналистам, Путин собирался угостить Лукашенко барабулькой с артишоком, каре теленка с запеченным луком, шербетом из мандарина и винами из усадьбы Дивноморское.

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Лидеры России и Белоруссии разыграют интеграционные карты в Сочи

Лукашенко и Путин встретились 7 декабря в Сочи, чтобы обсудить вопросы углубления интеграции, как сообщали ранее в Кремле. По словам белорусского президента, он приехал ради анализа Договора о Союзном государстве. Он добавил, что Минск и Москва «давно договорились» о равных условиях для жизни для людей и хозяйственных субъектов обеих стран. «Равные условия — больше ничего не надо», — сказал Лукашенко и добавил, что Белоруссия не просила у России «дешевого газа, дешевой нефти».

Автор: Инна Сидоркова
Теги: Союзное государство, Александр Лукашенко, Владимир Путин, интеграция ..., переговоры
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