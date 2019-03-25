Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами

В 1974 году страны подписали соглашение о прекращении огня, с того же года на линии прекращения огня размещены наблюдатели ООН. В 1981 году парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на эту территорию, и этот шаг был осужден Советом Безопасности ООН (резолюция №497).

Сирия до сих пор считает Голанские высоты своей территорией, а ее возвращение — важнейшим условием подписания мирного соглашения с Израилем.

По словам главы Госдепа Майка Помпео, решение Трампа является «признанием реального положения дел на местах и ситуации в области безопасности» и не нарушает резолюции Совбеза ООН.

Реагируя на заявления Трампа, дипломатическая служба Европейского союза сообщила, что позиция Брюсселя не изменилась. «Евросоюз в соответствии с международным правом не признает суверенитета Израиля», — сообщила представитель дипломатической службы ЕС Майя Косьянчич.

«Мы не признали аннексию Израиля в 1981 году и не планируем менять свою позицию», — прокомментировали в британском МИДе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об инициативе Трампа, отметил, что она не способствует урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.​