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Путин и Лукашенко перешли к переговорам с глазу на глаз

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжили общение в формате тет-а-тет, после того как ранее провели более двух часов за переговорами с членами делегаций двух стран, передает корреспондент РБК.

Встреча глав России и Белоруссии проходит в Сочи. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что в ходе переговоров лидеры двух государств должны обсудить вопросы углубления интеграции.

Во время встречи Александр Лукашенко заявил, что целью его приезда в Сочи является анализ Договора о Союзном государстве. При этом он сообщил, что Минску нужны лишь равные условия, отметив, что Белоруссия не просит у России дешевый газ или нефть.

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Параллельно со встречей в Сочи в Минске проходят не санкционированные властями акции протеста против углубления интеграции с Россией, на одной из них произошла потасовка между участниками и милиционерами.

Интеграция России и Белоруссии предусмотрена Договором о создании Союзного государства, который был подписан 8 декабря 1999 года.

Фотогалерея 
В Минске прошла акция протеста против интеграции с Россией. Фоторепортаж

Теги: Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия
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