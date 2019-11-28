Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным

«Правительство принимает решение заблаговременно, невозможно что-то поменять централизованно для всех», — сказал министр Максим Топилин. Ранее идею сделать 31 декабря выходным днем предложили в ЛДПР

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Правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин, передает ТАСС.

По его словам, сделать 31 декабря выходным сегодня вправе каждый работодатель самостоятельно. «Правительство обычно в октябре принимает решение о переносе (выходных) на следующий год, чтобы все выстроили свои графики. Централизованное решение просто принять невозможно», — объяснил министр.

Законопроект о введении выходного дня 31 декабря внесли на рассмотрение в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР 28 ноября. В пояснительной записке к документу говорится, что, как показывает практика, 31 декабря, если этот день выпадает на рабочий день, сотрудники не выполняют свои трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к Новому году. Выходной 31 декабря при этом, согласно инициативе, не подразумевает увеличения числа праздничных дней, обозначенных в Трудовом кодексе.

Первый замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев, в свою очередь, назвал соответствующий законопроект своих коллег «излишним». Другие опрошенные РБК депутаты Госдумы поддержали идею сделать 31 декабря выходным, предложив при этом сократить новогодние каникулы до двух-трех дней. Положительно предложение парламентариев оценила и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко при условии, что общее количество нерабочих дней не будет из-за этого увеличено.