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В Кремле назвали дату встречи Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, проведут переговоры в Сочи 7 декабря. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, главной темой встречи станет союзная интеграция двух стран. «Это, прежде всего, дорожные карты по развитию союзнических отношений, крупные инвестиционные проекты, газовые дела», — уточнил он.

Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что встреча лидеров двух стран состоится в конце недели, после того как встретятся премьер-министры России и Белоруссии. Она также говорила, что встреча пройдет в Сочи 7 декабря.

О том, что Путин и Лукашенко намерены провести переговоры до конца 2019 года, Песков сообщал 29 ноября. 28 ноября лидеры двух стран встречались в Бишкеке на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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Экономическая интеграция двух стран заложена в Договоре о создании союзного государства 1999 года. Она предусматривает объединение налоговой, тарифной, денежной политики двух стран, синхронизацию законодательства, особенно в экономической сфере. Поручения по углубленной проработке документальной части интеграции Путин дал правительству в октябре.

Лукашенко заявил, что дорожные карты этого процесса не будут подписаны, пока не решится ряд вопросов: поставки углеводородов в Белоруссию и открытие российских рынков для белорусских товаров. В Кремле, комментируя его слова, отметили, что исходят из взаимовыгодности Союзного государства, которая является «незыблемой».

Теги: Владимир Путин, Александр Лукашенко, переговоры
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