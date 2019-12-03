В Кремле назвали дату встречи Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, проведут переговоры в Сочи 7 декабря. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, главной темой встречи станет союзная интеграция двух стран. «Это, прежде всего, дорожные карты по развитию союзнических отношений, крупные инвестиционные проекты, газовые дела», — уточнил он.

Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что встреча лидеров двух стран состоится в конце недели, после того как встретятся премьер-министры России и Белоруссии. Она также говорила, что встреча пройдет в Сочи 7 декабря.

О том, что Путин и Лукашенко намерены провести переговоры до конца 2019 года, Песков сообщал 29 ноября. 28 ноября лидеры двух стран встречались в Бишкеке на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.