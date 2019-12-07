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Орешкин сообщил о прогрессе на переговорах Путина и Лукашенко
Москве и Минску удалось серьезно сблизиться. Орешкин отметил, что Путин и Лукашенко «плодотворно» обсудили многие темы, включая вопросы нефти и газа. Новая встреча Путина по «дорожным картам» пройдет 20 декабря в Петербурге
Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС

Во время встречи президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко удалось достигнуть прогресса по некоторым вопросам. Об этом по итогам более чем пятичасовых переговоров заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

«Сегодня был такой напряженный день, на самом деле очень плодотворно поработали по целому ряду направлений: по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по урегулированию нефтяного рынка. Достигли очень серьезного прогресса даже по вопросу нефти и газа. Позиции сторон были очень серьезно сближены», — сказал Орешкин.

Он добавил, что детальная проработка полученных от президентов указаний на экспертном уровне начнется с понедельника. «Для того, чтобы это сформулировать и погрузить в дорожные карты. У президента [Путина] запланирована уже встреча на 20 декабря в Санкт-Петербурге. Если потребуется, то председатели правительства и президент могут по этим линиям созвониться», — сказал Орешкин.

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Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи по вопросам углубления интеграции продлились более пяти часов. В Кремле утверждали, что в ходе встречи белорусский и российский президенты должны обсудить «дорожные карты» по интеграции, вопросы по газу, а также крупные инвестиционные проекты.

Лукашенко, по его словам, приехал в Сочи, чтобы проанализировать развитие Договора о Союзном государстве. Он отмечал, что Россия и Белоруссия «давно договорились» о том, что уровень жизни для людей и хозяйственных субъектов в двух странах будет будет равным.

«Равные условия — больше ничего не надо», — заявил белоруссский лидер. По его словам, Минск не обращался к Москве с просьбами «дешевого газа, дешевой нефти». Белоруссия готова покупать российский газ по цене в $200, а нефть по $63 за баррель.

Автор: Инна Сидоркова
Теги: Союзное государство, переговоры, Александр Лукашенко, Владимир Путин ..., интеграция
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