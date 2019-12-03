Власти Кировской области сделали 31 декабря выходным днем для госслужащих

Власти Кировской области решили сделать 31 декабря выходным днем для госслужащих, передает пресс-служба правительства региона.

Об этом объявил губернатор Игорь Васильев во время прямой линии с жителями региона. В ходе прямого эфира в студию поступило множество вопросов о возможности сделать 31 декабря нерабочим днем.

«Мы в правительстве области такое решение, касающееся государственных служащих и подведомственных учреждений, приняли. 31 декабря будет выходным», — ответил Васильев. Он также предположил, что другие организации и предприятия «подтянутся».

Также отмечается, что суббота, 28 декабря, в Кировской области станет рабочим днем.