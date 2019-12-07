Лукашенко заявил о готовности покупать российский газ за $200

Белоруссии при интеграции с Россией не нужны дешевые газ и нефть. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, передает корреспондент РБК.

«Равные условия — больше ничего не надо. Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть», — сказал он.

По его словам, Минск готов покупать российский газ и по $200, а нефть — по $63 за баррель. Лукашенко отметил, что если белорусские предприятия платили бы такую цену, то, значит, она должна распространяться и на конкурирующие российские производства.

Белорусский лидер отметил, что при иных условиях невозможно создавать основу для отношений Москвы и Минска. Над этой проблемой работают правительства двух стран, добавил он.