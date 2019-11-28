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Собянин объяснил невозможность дать москвичам выходной 31 декабря
Мэр столицы считает неправильным лишать москвичей возможности «поднять бокал шампанского» с коллегами. Столичные же чиновники, по словам Собянина, 31 декабря работают даже больше обычного
Сергей Собянин (Фото: АГН «Москва»)

Объявить 31 декабря выходным днем в Москве не получится, заявил в интервью «РИА Новости» мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, он не может обязать коммерческие предприятия распустить сотрудников в преддверии Нового года, да и сам считает неправильным лишать москвичей возможности встретиться перед праздником с коллегами.

«Несмотря на то что Новый год — это семейный праздник, но все же в корпоративах отмечают на предприятиях 31-го, стараются с коллегами как-то пообщаться, поднять бокал шампанского, сказать какие-то праздничные слова. Когда мы убираем этот день из рабочих, мы их лишаем этой возможности», — сказал Собянин.

Мэр также отметил, что мог бы объявить 31 декабря выходным для столичных чиновников, однако именно в этот день у тех работы даже больше обычного, так как они должны обеспечить москвичам хорошие праздники.

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин перенес рабочий день в своей администрации региона с 31-го на 28 декабря, призвав остальные органы власти последовать своему примеру.

«Не скрою, принял такое решение по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику», — пояснил губернатор.

По словам Собянина, в Москве повторить решение томского губернатора невозможно. «В Томске хорошая, красивая жизнь, дополнительные выходные. Нам так не жить», — сказал мэр столицы.

Общество
В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря

28 ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму проект закона об обязательном переносе на 31 декабря одного из выходных дней года. Однако первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев о законопроекте отозвался отрицательно, отметив, что правительство и так имеет возможность переносить выходные на 31 декабря, а если оно этого не делает, значит на то есть основания.

«Куда переносить выходные, для того чтобы организовать более эффективно отдых трудящихся, им [правительству, работодателям и профсоюзам] виднее, чем какой‑либо из политических партий», — заключил Исаев.

Ранее опрошенные РБК депутаты Госдумы поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем. При этом парламентарии предложили сократить новогодние каникулы до двух-трех дней, как в европейских странах.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что 31 декабря «надо работать».

«Здесь нечего дискутировать. Собственно, в этом году принято такое решение — этот день [31 декабря] рабочий. Надо работать в этот день», — сказал он.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Сергей Собянин
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