Собянин объяснил невозможность дать москвичам выходной 31 декабря

Мэр столицы считает неправильным лишать москвичей возможности «поднять бокал шампанского» с коллегами. Столичные же чиновники, по словам Собянина, 31 декабря работают даже больше обычного

Сергей Собянин (Фото: АГН «Москва»)

Объявить 31 декабря выходным днем в Москве не получится, заявил в интервью «РИА Новости» мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, он не может обязать коммерческие предприятия распустить сотрудников в преддверии Нового года, да и сам считает неправильным лишать москвичей возможности встретиться перед праздником с коллегами.

«Несмотря на то что Новый год — это семейный праздник, но все же в корпоративах отмечают на предприятиях 31-го, стараются с коллегами как-то пообщаться, поднять бокал шампанского, сказать какие-то праздничные слова. Когда мы убираем этот день из рабочих, мы их лишаем этой возможности», — сказал Собянин.

Мэр также отметил, что мог бы объявить 31 декабря выходным для столичных чиновников, однако именно в этот день у тех работы даже больше обычного, так как они должны обеспечить москвичам хорошие праздники.

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин перенес рабочий день в своей администрации региона с 31-го на 28 декабря, призвав остальные органы власти последовать своему примеру.

«Не скрою, принял такое решение по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику», — пояснил губернатор.