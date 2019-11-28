В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря

В Госдуму внесли законопроект о введении выходного дня 31 декабря. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главы думского комитета по труду и социальной защите Ярослава Нилова.

По данным агентства, в пояснительной записке уточняется, что проект предполагает такой перенос, при котором 31 декабря будет оставаться выходным, если не является таковым по календарю. При этом в законопроекте отмечается, что общее число нерабочих праздничных дней сохранится в установленном Трудовом кодексом объеме. По мнению авторов инициативы, предлагаемый ими перенос позволит работникам и работодателям «более рационально» распоряжаться выходными и нерабочими днями.

До этого в разговоре с РБК депутаты поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем, предложив сократить новогодние каникулы до двух-трех дней, как в странах Европы.

Ранее Роструде назвали условия получения выходного дня 31 декабря. При желании работник может попросить предоставить ему выходной в рамках трудового законодательства. Вместе с тем в Минтруде предупредили, что в таком случае может последовать сокращение заработной платы. Помимо этого, работник может воспользоваться оставшимися отпускными днями или взять предусмотренный за сверхурочную работу отгул.