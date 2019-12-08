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Еще один губернатор сделал 31 декабря выходным днем

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников по результатам опроса жителей в своем Instagram принял решение объявить 31 декабря выходным днем в регионе. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Согласно опросу перенос рабочего дня поддержали 92% респондентов против 8%.

«Голосование ясно показало, что подавляющее большинство жителей Псковской области поддерживает предложение сделать последний день года выходным днем. Указ о переносе выходного с 28 на 31 декабря подписан», — написал глава региона.

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Ранее аналогичное решение приняли главы других российских регионов. Среди них — губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, в голосовании участвовали тысячи человек. Такой же указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов, который заявил о важности выходного дня для женщин, на которых ложится основная нагрузка при подготовке к празднику. Губернатор Кировской области Игорь Васильев сделал 31 декабря выходным, но только для государственных и муниципальных служащих. 

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В середине ноября губернатор Томской области Сергей Жвачкин также перенес рабочий день со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря.

28 ноября депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о введении выходного дня 31 декабря. Парламентарии объяснили инициативу тем, что в этот день сотрудники перед праздниками обычно раньше уходят с работы и в неполном объеме выполняют свои обязанности.

Минтруд объяснил, что сделать 31 декабря 2019 года нерабочим днем централизованно уже невозможно. При этом глава ведомства Максим Топилин отметил, что каждый работодатель может самостоятельно сделать последний день года выходным.

Теги: Псковская область, Михаил Ведерников, выходной день
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