Спецслужбы Украины заподозрили УПЦ в разжигании религиозной розни

В зданиях Украинской православной церкви Московского патриархата прошли обыски. Силовики нашли брошюры, которые, по их мнению, разжигают религиозную рознь

Киево-Печерская лавра (Фото: РИА Новости)

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Нацполиции Украины во время обысков в зданиях, принадлежащих Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), обнаружили материалы, «содержание которых имеет признаки разжигания религиозной и межконфессиональной розни». Об этом сообщается на сайте СБУ.

За последние двое суток были изъяты 75 брошюр «Украинская православная церковь: отношения с государством, отношение к АТО и церковному расколу. Вопросы и ответы», которые уже попадали в поле зрения силовиков.

Со ссылкой на заключение Украинского научно-исследовательского института технической и судебной экспертиз СБУ заявляет, что материалы содержат «пропаганду религиозной нетерпимости, оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями, разжигают религиозную межконфессиональную вражду и ненависть». При обысках были найдены и другие материалы, им также дадут оценку.

3 декабря в Житомире полицейские и сотрудники СБУ обыскали здания, принадлежащие УПЦ МП, включая Свято-Крестовоздвиженский кафедральный собор. Обыски также проводились в рамках уголовного дела по ст. 161 УК Украины.

В конце ноября сотрудники СБУ провели обыски по месту жительства наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла. Обыск проводился и в самом монастыре в рамках расследования уголовного дела по ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии). В УПЦ МП назвали обыски «произволом» и «беззаконием», в Русской православной церкви (РПЦ) сочли действия СБУ «попыткой давления на верующих».

Ранее сотрудники Минкультуры Украины начали опись имущества в Киево-Печерской лавре. Неделей ранее в УПЦ МП предупреждали, что созданная министерством комиссия по описи имущества предназначена для «захвата собственности религиозных общин УПЦ в пользу раскольников».

В начале декабря стало известно, что СБУ вызвала на допрос 20 священников Ровенской епархии УПЦ МП. Ранее силовики приглашали на беседы митрополита Запорожского и Мелитопольского Луку и архиепископа Бердянского и Приморского Ефрема.

Церковный кризис на Украине разразился после того, как в октябре Вселенский патриарх Варфоломей снял анафему с глав двух украинских неканонических церквей. В начале ноября Варфоломей и президент Украины Петр Порошенко подписали соглашение о сотрудничестве: по словам украинского лидера, этот договор «завершает процесс, чтобы предоставление томоса [грамоты о независимости украинской церкви] произошло по всем канонам православной церкви». В конце ноября Порошенко сообщил об утверждении Константинополем текста томоса для единой украинской церкви, 5 декабря украинский лидер назвал дату объединительного собора украинских церквей — 15 декабря.

В середине ноября состоялся собор епископов УПЦ МП, на котором было принято решение не присоединяться к автокефальной церкви на Украине. В УПЦ пообещали защищать свои права «всеми законными средствами» и не поддерживать «антиканонические решения». В РПЦ называли объединительный собор в Киеве «канонически ничтожным сборищем».