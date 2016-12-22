Порошенко подписал в Стамбуле соглашение с Вселенским патриархатом

Константинопольский патриарх и президент Украины подписали в резиденции патриарха в Стамбуле соглашение о сотрудничестве. Оно, как пояснил Порошенко, завершает процесс предоставления «томоса по всем канонам православной церкви»

Патриарх Варфоломей и Петр Порошенко (Фото: poroshenko / Twitter)

Президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом. Договор был заключен в резиденции патриарха в Стамбуле. Об этом украинский лидер рассказал на своей странице в Twitter.

«Сегодня исторический день», — сообщил политик в микроблоге, заметив, что подписанное им и патриархом Варфоломеем соглашение «завершает процесс, чтобы предоставление томоса (грамоты о независимости украинской церкви. — РБК) произошло по всем канонам православной церкви». «От имени украинского народа благодарю Его Святейшество и синод за очень важное и мудрое решение», — заключил Порошенко.

​В РПЦ не смогли оперативно прокомментировать РБК подписание этого документа.

В октябре синод Константинопольского патриархата подтвердил свое намерение предоставить автокефалию украинской церкви и установил каноническое общение с двумя украинскими церквями — Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ).

До этого только одна из действующих на Украине православных церквей была признана канонической, это была Украинская православная церковь Московского патриархата​. Она входит в состав РПЦ, но с 1990 года является самоуправляемой.

Помимо этого 11 октября Константинополь снял анафему с митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария и патриарха УПЦ Киевского патриархата Филарета (последний был подвержен анафеме со стороны РПЦ в 2008 году).

Теперь для создания единой украинской церкви должен состояться объединительный собор православных церквей. На нем Константинопольский патриархат дарует избранному главе независимой церкви томос (грамоту о независимости). Пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий в беседе с РБК ранее выразил надежду на то, что все соответствующие процедуры вскоре будут завершены и томос как грамота будет в Киеве до конца года.

В Московском патриархате, реагируя на решения Вселенского патриархата, назвали их «легализацией раскола», спустя еще несколько дней РПЦ разорвала с Константинополем отношения.