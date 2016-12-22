Что означает раскол двух церквей: ответы на главные вопросы

РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Как это скажется на других поместных церквях, в каких храмах теперь нельзя молиться и сократится ли паломничество на Афон — разбирался РБК

Митрополит Варсонофий (в центре) и Владимир Легойда (справа) (Фото: Игорь Палкин / РИА Новости)

Русская православная церковь (РПЦ) 15 октября разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, расценив его последние действия как «беззаконные» и «неканонические», при этом Священный синод РПЦ обвинил Вселенский патриархат в «принятии в общении раскольников».

Причиной этого решения стало то, что четырьмя днями ранее Константинополь установил каноническое общение с двумя украинскими церквями, не признаваемыми РПЦ, — Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ).

1. Что такое евхаристическое общение и зачем оно нужно верующим и церквям? Евхаристическое общение — каноническое единство церквей, возможность для их последователей беспрепятственно участвовать в таинствах другой церкви. Разрыв такого общения — запрет на принятие и непризнание совершаемых ею таинств. Разрыв евхаристического общения на церковном уровне означает, что архиереи и священники РПЦ не смогут участвовать в совершении литургии совместно с иерархами и священниками Константинопольского патриархата, а миряне не смогут молиться, причащаться и совершать другие таинства в храмах Константинопольского патриархата. Единство церкви, ее соборность в православии подтверждается евхаристическим общением, объяснил РБК протоиерей Андрей Ткачев. «Это публичное подтверждение единства веры и единства в канонах, порядке и устройстве церковной жизни», — говорит он. Вопрос совместной службы особенно актуален для диаспор и приходов, находящихся за рубежом, поясняет священнослужитель. «Сейчас нет ни одного народа, локализованного в пределах своих земель. Я, православный священник, приезжаю в любую страну, нахожу там православный храм и имею счастье там служить совместную службу с местными священнослужителями, подтверждая нашу интернациональность, нашу верность Христу независимо от того, где мы живем и на каких языках мы говорим», — говорит Ткачев. По его словам, отказ от такой практики символизирует глубокие расхождения между церквями — в данном случае «не столько догматического характера, сколько в вопросах дисциплины, правил поведения себя в семье Божией».

Церковь, признанная в России раскольнической Выступая перед журналистами после заседания Священного синода, председатель отдела внешних церковных связей РПЦ, митрополит Иларион напомнил, что евхаристическое общение РПЦ со Вселенским патриархатом в последние года уже прерывалось из-за событий в Эстонии. В 1996 году патриарх Варфоломей принял Эстонскую апостольскую православную церковь под свою каноническую юрисдикцию, после чего Священный синод РПЦ под председательством патриарха Алексия постановил приостановить каноническое и евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Однако кризис был довольно быстро улажен.

2. В каких храмах теперь нельзя молиться? Как для духовенства, так и мирян РПЦ молитва в храмах Константинопольского патриархата теперь является грехом. «Вступление в общение с уклонившимися в раскол, а тем паче отлученными от Церкви равносильно уклонению в раскол и сурово осуждается канонами Святой Церкви», — говорится в заявлении, принятом синодом. В случае нарушения такого дисциплинарного запрета клириков ждет наказание, остальным воцерковленным придется покаяться, объяснил во вторник секретарь отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук. Мода на Афон: как российские политики и бизнесмены ездили на гору Еще 5 фото Фотогалерея Нельзя совершать таинства во всех действующих храмах Стамбула, а также в единственном действующем храме в традиционной зоне отдыха российских туристов Анталье. Кроме того, под запрет подпадает ряд церквей в Греции — на Крите, Родосе и других островах Додеканеса. Запрет распространяется и на церкви греческого Афона — земного удела Богоматери, как его называют церковники. Несмотря на то что Пантелеимонов монастырь на Афоне называется русским, он находится в ведении Константинопольского патриархата, объяснил РБК заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. «Несмотря на то что в нем могут служить русские, румыны или сербы, запрет синода распространяется и на него, так как он — в каноническом ведении Константинопольского патриархата», — говорит он.

3. Как раскол скажется на поместных церквях? Всего в мире 14 поместных (автокефальных) православных церквей, однако РПЦ признает еще и Американскую православную церковь. Вселенский патриарх в диптихе (старшинстве чести) считается первым среди равных. При этом по пастве лидирует Русская православная церковь — 164 млн человек (данные Всемирного совета церквей). На втором месте — Румынская православная церковь с паствой в 18,8 млн человек, у Константинопольского патриархата — 5,3 млн. У поместных церквей существуют и экзархаты. Для РПЦ это Украинская православная церковь и Белорусская православная церковь. Пока предстоятели других поместных церквей ситуацию подробно не комментировали. Болгарская, Грузинская, Польская православные церкви ждут официальных уведомлений от РПЦ и только потом определятся с позицией, сообщили их представители. Сербский патриарх Ириней в интервью газете «Вечерне новости» предупредил о возможности глубокого и долговременного разрыва в православии. «Необходимо полностью и без исключений соблюдать вековой церковный порядок и святые каноны, наша Церковь-мать в Константинополе, к сожалению, по мнению огромного большинства епископов и теологов СПЦ, сейчас [этого] не делает», — подчеркнул он. Пока РПЦ сохраняет общение со всеми другими поместными церквями, но ситуация может измениться в зависимости от того, как они отреагируют на действия Вселенского патриархата, сказал РБК протоиерей Андрей Новиков. «Нет «евхаристического заражения». Если Александрийская церковь продолжает общаться с Константинопольским патриархатом, мы через них не «заражаемся». Это проблема Александрийской церкви», — объясняет он. Протоиерей Андрей Ткачев также допускает, что поместным церквям рано или поздно все-таки придется решить, «кого они считают более правым», так как проблема выходит на «всеправославный уровень». «Такой вопрос со временем может встать перед прочими поместными церквями — нам служить с русскими, но без греков или наоборот? В сложившейся ситуации нельзя делать и то, и то одновременно»​, — говорит он.

4. Как не ошибиться церковью? После разрыва евхаристического общения жизнь паствы РПЦ за рубежом усложнится, сказал РБК настоятель храма Святой равноапостольной Марии Магдалины в Мадриде (РПЦ, Корсунская епархия) протоиерей Андрей Кордочкин. Понять, к какой церкви относится храм за рубежом, можно по информационной табличке у храма или по тому, кого ведущий поминает в ходе службы, пояснил он. Нынешняя ситуация сложна для тех, кто считает себя «чадами РПЦ», но при этом живет в одном из городов, где нет церкви Московского патриархата. Как поступать в этом случае, пока сказать сложно, указывает Кордочкин. Например, в Турции или Финляндии доступ к приходам РПЦ затруднен; многие проживающие за рубежом в странах с большой греческой общиной верующие посещали приходы Константинопольского патриархата. Верующие, принадлежащие к РПЦ, должны действовать в отношении храмов Константинополя так же, как в отношении храмов католических или англиканских, — обходить их; молиться следует на дому, категоричен протоиерей Андрей Новиков, настоятель Московского Троицкого храма на Воробьевых горах. Они также не должны принимать участия в службах, которые совместно ведут представители любой другой поместной церкви с клириками Константинопольского патриархата, разъяснил РБК настоятель. Могут возникнуть и другие проблемы: в ноябре должно состояться освящение патриаршего собора Румынской православной церкви, в котором примут участие патриархи Румынский и Константинопольский. Необходимо разъяснение от РПЦ, будет ли такой собор считаться освященным. «С моей точки зрения, конечно, это будет неосвященный храм», — говорит протоиерей Андрей. ​

5. Как раскол затронет христианские святыни? Признанным общехристианским святыням по-прежнему можно поклоняться, где бы они ни находились, сказал заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов. Он напомнил, что прихожане РПЦ поклоняются святыням, находящимся в ведении католиков, например мощам святителя Николая Чудотворца в итальянском Бари (цитаты по ТАСС). Немало святынь находится на Афоне, одном из главных святых мест для православных. В русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне хранятся мощи святых Пантелеимона, Силуана Афонского, Иоанна Крестителя, апостолов Луки, Андрея Первозванного, Иакова, Петра, Андрея, Тимофея, Фомы, Варнавы и Варфоломея, а также трех святителей — Иоанна Златоуста, Василия Великого и Григория Богослова. Принесение тех или иных святынь для поклонения верующим организуется по совместной договоренности двух церквей или их отдельных епархий. На Святой горе Афон (Фото: Игорь Алексеев / Интерпресс / ТАСС) С Афона в последние годы Фондом Андрея Первозванного Владимира Якунина и фондом Святителя Василия Великого Константина Малофеева в Россию были привезены две святыни — частница пояса Богородицы и дары волхвов. Поясу Богородицы в 2011 году поклонились более 3 млн паломников, дарам волхвов в 2014 году — сотни тысяч человек. Прибытие святынь Константинопольской церкви в Россию в ближайшее время вряд ли будет возможно, сказал РБК пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков, отметив, что «с другими церквами никаких сложностей не будет возникать». Он заверил, что сложностей с принесением Благодатного огня из Иерусалима в Россию на Пасху не будет: огонь приносится из Иерусалима, от патриарха Иерусалимского, и в этом вопросе нет связи с отношениями Москвы и Константинополя.​ В Фонде Андрея Первозванного РБК сообщили, что не планируют принесения православных святынь с Афона или из других регионов, находящихся в юрисдикции Константинопольского патриархата. В текущей деятельности фонда и в планах на 2019 год нет программ, связанных с Афоном. РБК направил запросы в Международный фонд восстановления и сохранения культурного и духовного наследия Свято-Пантелеимонова монастыря, в правление которого входят премьер-министр Дмитрий Медведев и патриарх Кирилл, а также в Русское афонское общество, в числе учредителей которого Константин Голощапов и Юрий Лужков.