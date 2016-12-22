УПЦ МП отказалась присоединяться к автокефальной церкви на Украине

По мнению епископов Украинской православной церкви Московского патриархата, решение об автокефалии навязано извне. Действия Константинопольского патриархата они назвали незаконными

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Собор епископов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) заявил, что считает невозможным свое участие в процессе создания автокефальной церкви на Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте УПЦ МП по итогам собрания, состоявшегося 13 ноября в Киево-Печерской лавре.

«Собор епископов отмечает, что процесс предоставления так называемого томоса об автокефалии является искусственным, навязанным извне, не отражает внутренней церковной необходимости, не принесет реального церковного единства и углубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины. При таких условиях вступления епископата, духовенства и мирян Украинской православной церкви к этим процессам считаем невозможным», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что УПЦ МП «всегда последовательно выступала за исцеление раскола, за восстановление церковного единства». «Однако восстановление единства украинского православия не должно означать превращения церкви в элемент политики или пропаганды», — отмечается в заявлении.

В УПЦ МП сообщили, что выступают против любых попыток изменения названия Украинской православной церкви и пообещали «защищать свои права всеми законными средствами» в случае попыток изменить название церкви на законодательном уровне. Решение Константинопольского патриархата от 11 октября 2018 года относительно украинской православной церкви, в том числе снятия «анафемы и других церковных запретов с лидеров запрета», УПЦ МП называет незаконными.

«Приняв такие антиканонические решения, признав раскольников в сущем сане, Константинопольский патриархат согласно церковным правилам сам встал на путь раскола. В связи с этим евхаристическое общение Украинской православной церкви с Константинопольским патриархатом в настоящее время невозможно и прекращается <…> Собор епископов констатирует, что незаконные действия Константинопольского патриархата приводят к глубокому церковному кризису как на Украине, так и в мировом православии», — сказано в заявлении.

Власти Украины ранее инициировали процесс создания в стране независимой от Московского патриархата автокефальной церкви (на Украине кроме УПЦ МП существуют не признанные РПЦ Украинская православная церковь Киевского патриархата и автокефальная УПЦ). Президент Украины Петр Порошенко говорил, что Русской православной церкви нечего делать на Украине. 11 октября Константинопольский патриархат подтвердил свое намерение даровать украинским церквям автокефалию, а также установил каноническое общение с Украинской православной церковью Киевского патриархата и Украинской автокефальной церковью, которые УПЦ МП не признает. РПЦ после решений Константинопольского патриархата по Украине разорвала с ним отношения.