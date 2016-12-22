РПЦ назвала Объединительный собор УПЦ «канонически ничтожным сборищем»

Созванный Константинопольским патриархатом Объединительный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) в Киеве является «канонически ничтожным сборищем». Об этом заявил ​секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук, передает «Интерфакс»

«Так называемый объединительный собор, когда бы он ни состоялся, будет иметь ничтожные канонические последствия, поскольку в нем официально не будет участвовать единственная в стране каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, УПЦ МП]», — сказал представитель РПЦ.

Он отметил, что если на этом «сборище» и появятся представители УПЦ МП, то они будут представлять лишь самих себя, а не церковь.

Ранее стало известно, что президент Украины Петр Порошенко в закрытом формате встретился с тремя из 90 епископов УПЦ МП. Содержание встречи не раскрывалось. Официально УПЦ МП 13 ноября отказалось присоединиться к объединенной УПЦ, которая образуется после слияния УПЦ КП и УАПЦ.

В октябре сообщалось, что Объединительный собор УПЦ КП и УАПЦ планируется провести до конца 2018 года. В начале ноября СМИ сообщали, что для объединения церквей возглавляющие их предстоятели Филерет и Макарий должны отказаться от планов руководства объединенной структурой.

11 октября Константинопольский патриархат официально заявил о намерении даровать украинской церкви автокефалию и установил каноническое общение с УАПЦ и УПЦ КП. В ответ РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, расценив его последние действия как «беззаконные» и «неканонические»



