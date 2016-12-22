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«Русский мир» под угрозой»: западные СМИ — о расколе РПЦ и УПЦ
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«Русский мир» под угрозой»: западные СМИ — о расколе РПЦ и УПЦ
Раскол церкви, 14:34
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«Русский мир» под угрозой»: западные СМИ — о расколе РПЦ и УПЦ
После того как Константинополь объявил о независимости Украинской православной церкви от РПЦ, Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Что пишут СМИ Запада — в обзоре РБК
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

The Guardian, Великобритания

«Неужели Путин наконец-то встретил достойного соперника в лице Варфоломея, 270-го архиепископа Константинополя и Нового Рима, Вселенского патриарха и «первого среди равных» в Восточной православной церкви?

<...>

Акт пренебрежения со стороны Варфоломея стал серьезным ударом для Путина, который использовал влияние Московского патриархата — а это более 150 млн православн​ых верующих, — чтобы подкреплять свои претензии на статус наследника царской империи.

<...>

Хотя в советские времена власти активно продвигали атеизм, Путин превратил Московский патриархат в глобальную столицу православных христиан и в религиозный символ возвращения России к ее прежнему величию. Теперь эта концепция «Русского мира» с одной общей церковью и культурой, которую поддержал глава Русской православной церкви патриарх Кирилл, оказалась под угрозой».

The New York Times, США

«Последние несколько лет Путин упорно старается внушить идею о том, что именно Москва должна стать столицей для всех восточных православных христиан, то есть, по сути, пытается превратить Русскую церковь в инструмент для восстановления за Россией статуса сверхдержавы. Путин поддерживал Церковь, чтобы позиционировать страну как бастион «традиционных ценностей» и представить Кремль наследником священных традиций царской империи.

<...>

Уменьшение Церкви помешает Москве позиционировать себя как защитницу всех православных христиан и так называемый Третий Рим. Что еще важнее, это помешает Путину позиционировать свое правительство как реинкарнацию прежней царской империи».

Financial Times, Великобритания

«Потеря Украины — это серьезный удар не только по РПЦ, у которой там около трети приходов, но и по самому Кремлю, который много лет пытался сохранить влияние на Украину.

<...>

Некоторые в Москве опасаются, что близость Церкви к Путину, который использовал ее, чтобы переделать Россию в оплот «традиционных ценностей» против Запада в начале 2010-х годов, теперь стала обузой».

Видео: РБК

«Искра», Сербия

«Зажжен фитиль, который приведет к взрыву в других патриархатах, и цель всего этого — подрыв и разрушение крепких основ канонических церквей. Своим решением Константинополь перешел красную линию и дал начало процессу раскола, практически легализовав его.

<...>

Теперь ситуация кристально прозрачна. Вселенский патриархат превратился в оружие в руках наших врагов, оказавшись, вероятно, недостаточно силен в молитве, собери он даже все несколько сотен своих верующих. Но есть надежда, что данная ситуация приведет не к расколу, а к чистке собственных православных рядов».

The Washington Examiner, США

«В то время как независимость Украинской православной церкви явно оправдана по причинам теологическим и политическим, Русская православная церковь возмущена потерей контроля. Все потому, что при нынешнем лидере РПЦ, патриархе Кирилле, Русская церковь использовала свою власть над Украиной для поддержания едииноличной власти Владимира Путина. Таким образом, РПЦ превратилась в то, от чего мужественно отбивалась при Советском Союзе, приобретя черты авторитаризма, мотивированного идеологическим абсолютизмом.

Константинополь отлучили от РПЦ: что означает церковный раскол
Политика

<...>

В конце концов, критикуя саму логику Константинопольского патриархата, РПЦ проявила глубинное высокомерие. Опять же, патриархат дал Украине независимость только из-за неопровержимых доказательств того, что Русская православная церковь действовала против интересов Украины. Одно дело, если бы патриархия сама ввела санкции или особые условия в отношении Русской церкви, но это не так. Она просто признала, что интересам православной веры лучше всего служило бы возложение этой веры на религиозных лидеров, а не на Владимира Путина».

Bloomberg, США

«Восточная православная церковь как никогда близка к расколу, который сделает из президента Путина короля Генриха VIII, который отделил Англиканскую церковь от Рима в XVI веке. Стремление России быть центром православного мира грозит изоляцией. Но сдерживание раскола церкви будет означать унижение украинцев, которых безжалостно терроризирует российский лидер.

<...>

Сомнительно, что Путин, использующий власть Церкви для укрепления своей неоимпериалистической идеологии, хочет быть в роли Генриха VIII, который сначала был набожным католиком, но затем бросил вызов духовной власти Рима. Международное влияние РПЦ было важно для российского лидера. С другой стороны, Путину, как и Московскому патриарху Кириллу, сложно принять независимую Украинскую церковь, благословленную Константинополем. Это противоречит его часто повторяемому утверждению, что русские и украинцы — один народ. А признать, что не Москва, а Стамбул, где всего несколько сотен православных верующих, — истинный очаг мирового православия, было бы почти невыносимо. По сравнению с этими духовными ранами потенциальная потеря многих из 12,328 прихода РПЦ на Украине и доходов от них, возможно, менее катастрофичны».

Автор: Юлия Сапронова.
Теги: РПЦ
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