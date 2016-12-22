В Житомирской области прошли обыски в храмах УПЦ МП

В Житомире полиция и Служба безопасности Украины (СБУ) провели обыски в нескольких зданиях Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ). Об этом агентству УНИАН сообщили в Главном управлении Нацполиции по Житомирской области.

Обыски прошли в том числе в Свято-Крестовоздвиженском кафедральном соборе УПЦ МП. По данным агентства, полиция и сотрудники СБУ также обыскали несколько храмов в Овруче и Коростене.

В ГУ Нацполиции агентству «Интерфакс-Украина» сообщили, что «провели восемь санкционированных обысков в зданиях и помещениях нескольких епархий региона». Там уточнили, что обыски прошли в рамках уголовного производства, открытого по ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

30 ноября в рамках расследования по той же статье обыски прошли в помещениях Киево-Печерской лавры, а также по месту жительства предстоятеля, митрополита Павла. В УПЦ обыски назвали произволом и «совершенным беззаконием», в РПЦ — попыткой давления на верующих.