Порошенко заявил об утвержденном тексте томоса для Украинской церкви

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Константинопольский патриархат утвердил текст томоса для Украинской церкви. Вскоре будет объявлена дата Объединительного собора по созданию автокефальной церкви, добавил украинский лидер. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам президента Украины, принято историческое решение о создании автокефальной Украинской православной церкви. «Принято решение о созыве Объединительного собор​​а. Дату его проведения вскоре объявит Вселенский патриарх Варфоломей», — сказал Порошенко. Он добавил, что участники собора выберут предстоятеля автокефальной Украинской це​​ркви.

Ранее синод Константинопольского патриархата утвердил проект устава независимой Украинской православной церкви. При этом точная дата Объединительного собора украинских церквей названа не была. В РПЦ в середине ноября заявили, что Объединительный собор, когда бы он ни состоялся, будет «канонически ничтожным сборищем».

В октябре Вселенский патриархат установил каноническое общение с двумя украинскими церквями — Украинской православной церковью Киевского патриарха (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ). После этого РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем.