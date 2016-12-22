СБУ начала обыски у наместника Киево-Печерской лавры

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски по месту жительства предстоятеля Киево-Печерской лавры, митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Павла. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на официального представителя СБУ Елену Гитлянскую.

По ее словам, обыск проводится в рамках расследования разжигания межрелигиозной вражды (ст. 161 УК Украины). Как уточнила Гитлянская, обыск проводится не только по месту жительства, но и в помещениях Лавры.

В конце октября митрополит Павел заявил, что Украинская православная церковь сумеет выстоять, несмотря на давление со стороны Константинополя и украинских властей. Он также выразил уверенность в том, что монахи Лавры останутся верными РПЦ.

Накануне власти Украины начали опись имущества в Киево-Печерской лавре. По данным УПЦ МП, сотрудники Минкульта проводят проверку церковных ценностей и святынь, переданных Лавре, начиная с 1988 года. До этого в Московском патриархате выражали обеспокоенность в связи с тем, что это делается для захвата собственности религиозных общин УПЦ «в пользу раскольников».

13 ноября по итогам собрания в Киево-Печерской лавре епископы УПЦ МП заявили, что считают невозможным свое участие в создании автокефальной церкви на Украине. Участники собора отметили, что процесс представления томоса является навязанным извне и не отражает внутренней церковной необходимости, а также не принесет реального единства.