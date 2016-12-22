Митрополит УПЦ назвал Порошенко «современным гонителем церкви»

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука назвал президента Украины Петра Порошенко «современным гонителем церкви». Его видеообращение размещено на сайте Запорожской епархии.

«Когда мы, так скажем, отказались идти в дом, который носил имя гонителя церкви, на встречу с современным гонителем церкви, это говорит лишь об одном. Что люди, те, которые все это устраивают, по чьей команде это все устраивается, заражены страшным грехом, грехом ненависти», — сказал он.

Митрополит рассказал, что утром 19 ноября его вызвали в Службу безопасности Украины (СБУ) для беседы. В спецслужбе его спросили, как он ездит за границу, и попросили поставить в известность службу при попытках кого-либо что-то передать с целью его «скомпрометировать». Он добавил, что 20 ноября в СБУ для беседы должен отправиться владыка Ефрем Бердянский.

13 ноября Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) отказалась присоединяться к автокефальной церкви. Во время собора епископы назвали процесс предоставления томоса «искусственным, навязанным извне». В этой связи УПЦ МП вслед за Русской православной церковью разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

В тот же день, как узнала «Би-би-си Украина», президент страны Петр Порошенко провел закрытую встречу с рядом иерархов УПЦ МП. По данным издания, во встрече участвовал митрополит Переяславля-Хмельницкого Александр, который подтвердил эту информацию РБК. Однако архиепископ Климент заявил РБК, что в УПЦ МП нет внутреннего раскола и церковь остается единой.