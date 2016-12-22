УПЦ сообщила о вызове священников Ровенской области на допрос в СБУ

Служба безопасности Украины вызвала на допрос 20 священников Ровенской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщается на сайте УПЦ МП.
По словам председателя юридического отдела УПЦ МП протоиерея Александра Бахова, вызванные на допрос в СБУ священники и верующие могут пользоваться правовой помощью, гарантируемой ст. 59 Конституции Украины. Бахов также напомнил, что после того, как на соборе епископов УПЦ МП было принято решение не присоединяться к автокефальной украинской церкви, против священников был проведен ряд провокаций.
Ранее сотрудники Минкультуры Украины начали опись имущества Киево-Печерской лавры, а сотрудники СБУ провели обыски по месту жительства предстоятеля монастыря, митрополита Павла. В Русской православной церкви назвали эти действия «попыткой давления на верующих».