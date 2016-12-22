В РПЦ назвали давлением обыски СБУ у наместника Киево-Печерской лавры

Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви со СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал «попыткой давления на верующих» обыски по месту жительства наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Об этом он сообщил в интервью RT.
По словам Кипшидзе, Украинская православная церковь Московского патриархата заняла «принципиальную позицию», после того как украинские власти и Вселенский патриархат «вмешались в дела украинского православия». Кипшидзе добавил, что пересмотр статус церковной собственности УПЦ МП и обыски у ее иерархов также являются попыткой давления на Московский патриархат.
Ранее служба безопасности Украины сообщила о проведении обысков по месту жительства у митрополита Павла в рамках расследования дела о разжигании межрелигиозной вражды (ст. 161 УК Украины). Также обыски были проведены в помещениях Лавры.
Украинские власти 28 ноября начали опись имущества монастыря. По информации УПЦ МП, сотрудники Минкульта проверяют церковные ценности и святыни, переданные Лавре, начиная с 1988 года. Ранее в УПЦ МП выражали озабоченность из-за создания комиссии по описи имущества в Лавре, так как она создана для «захвата собственности религиозных общин в пользу раскольников».