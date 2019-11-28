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Дело братьев Магомедовых ,  
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Суд заочно арестовал двух бизнесменов по делу братьев Магомедовых
Речь идет об экс-директоре Подольского электромеханического завода Мурмане Закарадзе и бывшем совладельце литовского банка Snoras Давида Каплана. Оба объявлены в международный розыск
Давид Каплан (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего директора Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) Мурмана Закарадзе, а также экс-совладельца литовского банка Snoras Давида Каплана, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Оба обвиняются в мошенничестве в рамках дела совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

О заочном аресте Закарадзе и Каплана просило следствие, которое объявило их в международный розыск. Суд таким образом удовлетворил ходатайство следствия. Решением суда Закарадзе и Каплан заочно арестованы на два месяца.

Общество
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение

Братья Магомедовы находятся под арестом с марта 2018 года. Им вменяют несколько эпизодов мошенничества, ущерб по которым оценивается в размере до 11 млрд руб., а также создание организованного преступного сообщества (ОПС). Под арестом также находится глава входящей в «Сумму» компании «Интекс» Артур Максидов, его обвинили в хищении 669 млн руб. Фигуранты дела вину не признают.

По данным на август этого года всего в деле фигурировали 16 обвиняемых, шестеро из которых находятся в международном розыске.

Авторы: Маргарита Алехина, Мария Бондаренко
Теги: Зиявудин Магомедов, суд, заочный арест
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