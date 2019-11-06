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В Hyperloop не осталось представителей Магомедова
Представители Зиявудина Магомедова и РФПИ вышли из совета директоров Virgin Hyperloop One, в которую инвестировали более $100 млн для реализации проекта «вакуумного поезда». Сам бизнесмен покинул совет через 2 месяца после ареста
Фото: Marcelo del Pozo / Reuters

Совет директоров компании Virgin Hyperloop One, которая разрабатывает проект вакуумного высокоскоростного транспорта, покинули представители ее российских инвесторов — от фонда Caspian Venture Capital (основатель — бизнесмен Зиявудин Магомедов, арестованный в марте 2018-го по подозрению в создании преступного сообщества) и от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Это следует из данных на сайте Virgin Hyperloop One и материалов компании, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (Securities and exchange Commission, SEC).

Сам Магомедов входил в совет директоров Virgin Hyperloop One с октября 2016 года, а вышел из него через два месяца после ареста — в мае 2018 года. Но даже после этого Caspian Venture оставался инвестором и имел представительство в совете, пояснял тогда РБК представитель фонда. Место в нем сохранил директор Caspian VC Билл Шор.

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Незадолго до выхода Магомедова из совета директоров, в апреле 2018-го, в совет, наоборот, вошел первый заместитель гендиректора РФПИ Анатолий Браверман — он представлял консорциум российского суверенного фонда и международных инвесторов, которые ранее профинансировали Hyperloop One, уточняли в РФПИ. Размер пакета, который получил консорциум в проекте, не раскрывался.

В направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) документах ни Шора, ни Бравермана в составе совета уже нет. В совете директоров осталось пять мест: два из них занимают представители крупнейшего в мире портового оператора из Объединенных Арабских Эмиратов DP World — глава компании Султан Ахмед бен Сулайем и ее финансовый директор Юврай Нараян, еще одно место у старшего управляющего директора британской Virgin Патрика Макколла, два места у менеджмента стартапа — его гендиректора Джея Уолдера и главного директора по технологиям Джона Гигела. На сайте компании и вовсе указаны только три члена совета директоров — Бин Сулайем (председатель совета), Уолдер и Гигел.

Билл Шор и пресс-службы Caspian VC и Virgin Hyperloop One проигнорировали запросы РБК.

Как Магомедов инвестировал в Hyperloop

Идея вакуумного высокоскоростного поезда принадлежит миллиардеру Илону Маску. Сам он не стал ее реализовывать, а выложил в открытый доступ расчеты по созданию транспортной системы, состоящей из стальных труб, внутри которых со скоростью 1200 км/ч мог бы перемещаться поезд в виде герметичной капсулы на аэродинамической подушке — таким образом поезд смог бы преодолевать расстояние из Сан-Франциско в Лос-Анджелес (около 600 км) за 30 минут. Реализовать проект решил, в частности, в 2014 году стартап Hyperloop One. Ее первым инвестором стал венчурный капиталист Шервин Пишевар, а в феврале 2015-го компания получила первые $11,1 млн от структур Магомедова. В итоге Caspian Venture стал одним из крупнейших акционеров компании: он инвестировал в нее более $100 млн в 2015–2017 годах, или больше трети всех привлеченных на тот момент средств ($245 млн).

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Зиявудин Магомедов — РБК: «Билет на Hyperloop будет очень дешевым»

Как рассказывал РБК сам Магомедов, первый проект Hyperloop должен был быть реализован в случае «агрессивного плана» до 2020 года, при консервативной модели — до 2021 года, а билеты на проезд в вакуумном поезде должны быть дешевле всех традиционных видов транспорта.

В «Сумме» не исключали использования технологии Hyperloop в Приморье, где группа строила транспортный коридор «Большой порт Зарубино» для грузового сообщения с Китаем. В Зарубино также должен был находиться зерновой терминал «Суммы», но он до сих пор не построен, а большинство других активов Магомедова, включая доли в Новороссийском морском торговом порте, «Трансконтейнере» и Объединенной зерновой компании, сменили владельца после ареста бизнесмена.

Кому сейчас принадлежит Hyperloop

Как утверждает источник РБК, близкий к Магомедову, кроме сокращения присутствия в совете директоров «скорее всего, размыта и доля самого фонда Caspian Venture» в ходе новых инвестиционных раундов. Как сообщил РБК представитель РФПИ, фонд остается акционером Virgin Hyperloop One. «[Фонд] видит большой потенциал развития компании на рынках Ближнего Востока, в частности Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, где изучается возможность запуска пилотных проектов», — заявил представитель РФПИ, отказавшись пояснять, почему ее представитель покинул совет директоров.

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Крупным инвестором в Hyperloop One помимо Магомедова был также DP World. В 2016-м он заключил партнерство с Hyperloop One, в частности для изучения возможности использования технологии вакуумного поезда для разгрузки контейнеровозов в порту Джебель-Али в Дубае (тогда Магомедов и Бин Сулайем и вошли в совет директоров стартапа).

В 2017-м к проекту присоединился Virgin Ричарда Брэнсона, который возглавил совет директоров, а стартап был переименован в Virgin Hyperloop One. «Ричард Брэнсон — визионер и успешный бизнесмен с большим опытом в реализации транспортно-логистических проектов, — пояснял тогда РБК Магомедов. — За два года компания Hyperloop Onе сделала беспрецедентный рывок вперед, и на сегодняшний день проект можно считать состоявшимся, технологически он уже доказал свою жизнеспособность. Поэтому сейчас мы на новом этапе, когда компании нужны два-три сильных интеллектуальных драйвера с опытом реализации глобальных проектов». Первым таким «драйвером» он называл главу DP World Султана Ахмеда бен Сулайема, а вторым — Virgin.

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Но Брэнсон покинул пост председателя совета директоров Virgin Hyperloop One в октябре 2018 года, после того как Саудовская Аравия отказалась от проведения технико-экономического обоснования проекта по строительству в королевстве транспортной системы с использованием технологии Hyperloop. Это произошло из-за того, что Брэнсон критиковал саудовские власти за убийство журналиста Джамала Хашкаджи в консульстве королевства в Стамбуле. «На этой стадии эволюции компании ей нужен председатель совета директоров, более вовлеченный в ее деятельность, который может фокусироваться на бизнесе и дальнейших направлениях развития», — пояснял тогда Брэнсон причины ухода, утверждая, что не подходит на эту роль, потому что тратит много времени на благотворительные проекты и другие компании в рамках Virging Group.

В мае 2019 года Hyperloop привлекла дополнительно $172 млн, причем больше половины из них — от DP World ($90 млн), который к тому моменту уже вложил в проект $25 млн, писало издание The Verge. Таким образом, на компанию из ОАЭ пришлось около четверти из привлеченных стартапом средств ($115 млн из около $467 млн). Бен Сулайем сменил Брэнсона на посту председателя совета директоров. К тому же, согласно данным ведомства по патентам и товарным знакам США, у DP World оказалась значительная часть патентов и другой интеллектуальной собственности американской компании. Впрочем, представитель Hyperloop утверждал, что эти активы были переданы DP World на время в качестве залога по кредиту от портового оператора, который уже погашен.

На прошлой неделе Virgin Hyperloop One обратилась к американским властям с предложением поддержать создание Hyperloop Certification Center, который позволил бы выработать законодательство и стандарты безопасности, а также провести исследования и тестирование инфраструктуры для реализации проекта Hyperloop в США.

РБК направил запросы в DP World и Virgin.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: Зиявудин Магомедов, «Сумма», Hyperloop
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