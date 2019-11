В Hyperloop не осталось представителей Магомедова

Представители Зиявудина Магомедова и РФПИ вышли из совета директоров Virgin Hyperloop One, в которую инвестировали более $100 млн для реализации проекта «вакуумного поезда». Сам бизнесмен покинул совет через 2 месяца после ареста

Фото: Marcelo del Pozo / Reuters

Совет директоров компании Virgin Hyperloop One, которая разрабатывает проект вакуумного высокоскоростного транспорта, покинули представители ее российских инвесторов — от фонда Caspian Venture Capital (основатель — бизнесмен Зиявудин Магомедов, арестованный в марте 2018-го по подозрению в создании преступного сообщества) и от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Это следует из данных на сайте Virgin Hyperloop One и материалов компании, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (Securities and exchange Commission, SEC).

Сам Магомедов входил в совет директоров Virgin Hyperloop One с октября 2016 года, а вышел из него через два месяца после ареста — в мае 2018 года. Но даже после этого Caspian Venture оставался инвестором и имел представительство в совете, пояснял тогда РБК представитель фонда. Место в нем сохранил директор Caspian VC Билл Шор.

Незадолго до выхода Магомедова из совета директоров, в апреле 2018-го, в совет, наоборот, вошел первый заместитель гендиректора РФПИ Анатолий Браверман — он представлял консорциум российского суверенного фонда и международных инвесторов, которые ранее профинансировали Hyperloop One, уточняли в РФПИ. Размер пакета, который получил консорциум в проекте, не раскрывался.

В направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) документах ни Шора, ни Бравермана в составе совета уже нет. В совете директоров осталось пять мест: два из них занимают представители крупнейшего в мире портового оператора из Объединенных Арабских Эмиратов DP World — глава компании Султан Ахмед бен Сулайем и ее финансовый директор Юврай Нараян, еще одно место у старшего управляющего директора британской Virgin Патрика Макколла, два места у менеджмента стартапа — его гендиректора Джея Уолдера и главного директора по технологиям Джона Гигела. На сайте компании и вовсе указаны только три члена совета директоров — Бин Сулайем (председатель совета), Уолдер и Гигел.