В Кремле сочли «пересудами» слова о политике в деле Магомедовых

Арест владельцев группы «Сумма» не является единичной акцией, власти ведут жесткую политику в вопросах расходования бюджетных средств, сказал пресс-секретарь президента

Дмитрий Песков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Разговоры о том, что в уголовном деле в отношении братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых — владельцев группы «Сумма» — есть политическая подоплека, являются «политологическими пересудами», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Оставим это политологам, — сказал Песков. — Мы не можем принимать участие в таких обсуждениях».

Он также заявил, что арест Магомедовых не является «одноразовой акцией». По словам Пескова, власти проводят жесткую целенаправленную политику в области «мониторинга использования бюджетных средств».

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что Зиявудин Магомедов принимал участие в мероприятиях с участием президента и представителей крупного бизнеса. Но Песков добавил, что о «других встречах» за «последнее время» ничего не знает.

30 марта в офис группы «Сумма» пришли следователи, они провели обыски и задержали Зиявудина Магомедова. Его и брата Магомеда Магомедова заподозрили в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате. Помимо них по делу также проходит глава строительной компании «Интекс» (входит в «Сумму») Артур Максидов. По версии следствия, братья похитили 2,5 млрд руб. из федерального и регионального бюджетов. Зиявудин Магомедов заявил, что своей вины не признает. Защита просила отпустить бизнесмена под залог, но суд в этом отказал.

В рамках дела Магомедовых прошли обыски в 25 регионах России, отчитались в МВД. В обысках участвовали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции министерства, а также сотрудники ФСБ. Магомедовы, по версии властей, похитили деньги, выделенные на возведение объектов инфраструктуры и энергоснабжения.