В Кремле сочли «пересудами» слова о политике в деле Магомедовых

Разговоры о том, что в уголовном деле в отношении братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых — владельцев группы «Сумма» — есть политическая подоплека, являются «политологическими пересудами», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Оставим это политологам, — сказал Песков. — Мы не можем принимать участие в таких обсуждениях».
Он также заявил, что арест Магомедовых не является «одноразовой акцией». По словам Пескова, власти проводят жесткую целенаправленную политику в области «мониторинга использования бюджетных средств».
Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что Зиявудин Магомедов принимал участие в мероприятиях с участием президента и представителей крупного бизнеса. Но Песков добавил, что о «других встречах» за «последнее время» ничего не знает.
30 марта в офис группы «Сумма» пришли следователи, они провели обыски и задержали Зиявудина Магомедова. Его и брата Магомеда Магомедова заподозрили в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате. Помимо них по делу также проходит глава строительной компании «Интекс» (входит в «Сумму») Артур Максидов. По версии следствия, братья похитили 2,5 млрд руб. из федерального и регионального бюджетов. Зиявудин Магомедов заявил, что своей вины не признает. Защита просила отпустить бизнесмена под залог, но суд в этом отказал.
В рамках дела Магомедовых прошли обыски в 25 регионах России, отчитались в МВД. В обысках участвовали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции министерства, а также сотрудники ФСБ. Магомедовы, по версии властей, похитили деньги, выделенные на возведение объектов инфраструктуры и энергоснабжения.
Основные активы группы сосредоточены в транспортно-логистической сфере: судоходная компания Fesco (32,5%, капитализация головной компании «Дальневосточное морское пароходство» на Московской бирже — 19,8 млрд руб.), третий по грузообороту портовый оператор Европы Новороссийский морской торговый порт (25,05%, капитализация на Московской бирже — 149,6 млрд руб.), а также доля в крупнейшем по величине парка контейнерном операторе «Трансконтейнер» (25,07%).
В нефтегазовом секторе «Сумма» контролирует Якутскую топливно-энергетическую компанию (более 90%), которая занимается добычей и переработкой природного газа и газового конденсата. Инжиниринговые дочки «Суммы» «Трансинжиниринг», «Глобалэлектросервис» и строительные «Стройновация» и «Интекс» реализует более 50 проектов по всей стране. В агропромышленной сфере «Сумма» владеет долей в «Объединенной зерновой компании» (50% минус одна акция), контролирует Новороссийский комбинат хлебопродуктов (по данным самой компании, крупнейший российский зерновой терминал). Капитализация НКХП на Московской бирже — 15,5 млрд руб. В области телекома «Сумма» владеет национальным оператором связи Sumtel, присутствующим в 11 регионах. Консолидированные показатели группы не раскрываются.
В рейтинге Forbes богатейших бизнесменов России в 2017 году Зиявудин Магомедов занимает 63-е место, его состояние оценивается в $1,4 млрд. Магомедовы заняли пятое место в рейтинге богатейших семей России, также составленном Forbes.
Помимо «Суммы»Зиявудин Магомедов владеет фондом Caspian VC, который инвестирует в высокотехнологичные компании. Среди его инвестиций сервисы такси Uber и Uber China, производитель ювелирных изделий Diamond Foundry, сервис путеводителей и рекомендаций Peek, а также Virgin Hyperloop One — компания, разрабатывающая сверхскоростную систему поездов. Он вместе с Ричардом Брэнсоном входит в совет директоров Hyperloop One. Caspian Venture Capital вложил в проект свыше $100 млн.