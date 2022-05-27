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Дело братьев Магомедовых ,  
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Суд обратил в доход государства $750 млн братьев Магомедовых

Генпрокуратура подала иск в начале мая. По версии ведомства, замороженные на счетах бизнесменов деньги от продажи Новороссийского морского торгового порта имели криминальное происхождение. Суд удовлетворил требование обвинения
Магомед&nbsp;Магомедов&nbsp;в зале заседаний Хамовнического суда, Москва
Магомед Магомедов в зале заседаний Хамовнического суда, Москва (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Хамовнический суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства $750 млн основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

В отношении имущества на эту сумму «не представлены в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы», уточнили в суде.

Иск о конфискации средств замгенпрокурора Игорь Ткачев подал в начале мая. Ведомство решило изъять деньги, полученные братьями от продажи акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Средства, хранившиеся на счету в Сбербанке, в сентябре 2018 года были арестованы по постановлению суда. Магомед Магомедов скрывал эти деньги от декларирования, когда был членом Совфеда, пояснили в Генпрокуратуре. По версии обвинителя, Магомедов с целью конспирации оформлял свои активы на других лиц, в том числе в офшорных компаниях. В числе ответчиков в иске числилась зарегистрированная на Британских Виргинских островах Port Petrovsk Limited.

Экс-глава НМТП рассказал о «напряженных отношениях» братьев Магомедовых
Общество
Зиявудин Магомедов

Зиявудина и Магомеда Магомедовых арестовали в 2018 году. В их деле около 830 томов и 1092 свидетеля. Братьям вменяют создание организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), девять эпизодов особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159), растрату (ч. 4 ст. 160 УК) — причиненный ущерб в общем оценивается в 2,8 млрд руб. Магомед Магомедов также обвиняется в незаконном обороте оружия (ст. 222 УК). Предприниматели вину не признают.

В ноябре 2020 года МВД сообщило об аресте имущества Магомедовых на сумму 45 млрд руб.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева, Анастасия Серова Анастасия Серова
Зиявудин Магомедов Магомед Магомедов изъятие суд
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Братья Магомедовы не признали вину по делу о преступном сообществе
Общество
МВД сообщило об аресте имущества братьев Магомедовых на 45 млрд руб.
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