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В группу «Сумма» пришли следователи
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В группу «Сумма» пришли следователи
Бизнес, 20:41
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В группу «Сумма» пришли следователи
По данным источников РБК и «Ведомостей», силовики провели обыски и изъяли документы. В пресс-службе группы «Сумма» заявили, что информация об этом не соответствует действительности
Зиявудин Магомедов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Следователи провели беседу с бизнесменом Зиявудином Магомедовым — совладельцем группы «Сумма», сообщила РБК представитель группы. «Зиявудин Магомедов общался со следственными органами», — сказала она. В группе «Сумма» добавили, что Магомедов задержан не был.

На дополнительные вопросы о причинах общения со следствием, а также о том, проходили ли в «Сумме» обыски, она не ответила. Источник РБК в следственном департаменте МВД сообщил, что в «Сумме» прошли обыски в рамках «многоэпизодного дела». По данным собеседника, оперативные мероприятия провели сотрудники Следственного комитета и следственного департамента МВД. «Изъяли отчетную документацию, оттиски печатей, электронные носители. Каждый следователь работает в рамках своего эпизода», — рассказал источник. Человек, который знаком с менеджерами «Суммы», подтвердил «Ведомостям» проведение обысков.

Газета «Новые известия» со ссылкой на источник пишет, что в группу «нагрянули следователи с обысками» и «есть задержанные». В «Сумме» прошли следственные действия, которые были связаны с налоговыми проблемами, пояснил РБК источник, близкий к компании. В разговоре с «Интерфаксом» представитель группы опроверг информацию об обысках. «Информация, что в группе проходили или проходят обыски, не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе. Следственный комитет не смог оперативно ответить на вопрос РБК, проводятся ли обыски в офисе группы «Сумма».

Зиявудин Магомедов — РБК: «Билет на Hyperloop будет очень дешевым»
Бизнес

«Сумма» владеет активами в нефтегазовом секторе, портовой логистике, строительстве, телекоме и инжиниринге. Среди транспортно-логистических активов — компания Fesco, контейнерный оператор «Трансконтейнер», третий по грузообороту портовый оператор Европы НМТП.

«Сумма» владеет долей 25,07% в «Трансконтейнере» и намеревалась увеличить ее, но, как писал РБК в начале февраля, интерес к оператору также есть у «Енисей Капитала» Романа Абрамовича и Александра Абрамова. В конце прошлого года компания купила 24,5% «Трансконтейнера» у НПФ «Благосостояние».

Магомедов входит в совет директоров Hyperloop One — компании, разрабатывающей сверхскоростную систему поездов, скорость движения которых теоретически может доходить до 1200 км/ч. Подконтрольный Магомедову фонд Caspian Venture Capital вложил в проект свыше $140 млн.

22 марта в налоговой службе заявили о нарушениях со стороны НМТП — крупнейшего портового холдинга в России — в 2014–2015 годах: компания недоплатила почти 7 млрд руб. налогов и должна в виде пени заплатить еще 2,47 млрд руб. Месяцем ранее антимонопольная служба одобрила ходатайство дочерней структуры «Транснефти» на покупку 50% голосующих акций в кипрской компании Omirico Limited — через эту структуру «Транснефть» и «Сумма» в равных долях владеют Novoport Holding, который контролирует 50,1% НМТП.

Пять фактов о Зиявудине Магомедове

25 сентября 1968 года — родился в Махачкале.

1994 год — окончил экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «мировая экономика», а через шесть лет там же получил ученую степень кандидата наук. По словам Магомедова, в студенческие годы, в 1988–1989 годах, он начал заниматься бизнесом, наладив продажу электротехнических приборов из России в Польшу.

1993 год — начало формирования группы «Сумма» (до 2011 года называлась «Сумма Капитал»). Основные активы группы сосредоточены в портовом бизнесе, транспорте и логистике. Так, среди активов «Суммы» — транспортная группа Fesco, Новороссийский морской торговый порт, контейнерный оператор «Трансконтейнер» и другие.​​

2015 год — Магомедов создал венчурный фонд Caspian VC Partners. Анонсировалось, что общий объем инвестиций CVC в высокотехнологичные стартапы составит $300 млн. В числе проектов фонда — DiDi, Uber, Diamond Foundry, ASAPP, Virgin Hyperloop One и другие.

2017 год — в последнем рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes Магомедов занял 63-е место, его со​стояние оценивалось в $1,4 млрд. Зиявудин и его брат Магомед (состояние которого оценивается в $0,45 млрд) заняли пятое место в рейтинге богатейших семей России, также составленном Forbes.

Авторы: Василий Маринин, Ольга Агеева, Дмитрий Серков, Владимир Дергачев, Андрей Гатинский.
При участии: Георгий Тадтаев.
Теги: Зиявудин Магомедов , группа «Сумма»
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