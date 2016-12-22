Титов допустил разрушение бизнеса Магомедовых из-за ареста

Арест владельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых может разрушить их бизнес. Об этом заявил уполномоченный по правам бизнесменов Борис Титов, передает «РИА Новости».

«Мы против ареста предпринимателей на стадии следствия. В соответствии со ст. 108 УПК они не должны подвергаться аресту, поскольку это разрушает их бизнес. В случае с Магомедовыми он вообще может оказаться в очень тяжелом состоянии», — подчеркнул Титов. По его мнению, «если была угроза отъезда за рубеж, можно было бы применить домашний арест».

Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы 31 марта. Их подозревают в создании преступного сообщества и хищении из бюджета 2,5 млрд руб., выделенных на строительство объектов инфраструктуры. Главу входящей в группу компании «Интекс» Артура Максидова заподозрили в хищении 668,9 млн руб. Все трое отрицают свою вину.