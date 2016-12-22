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Совладельца группы «Cумма» Зиявудина Магомедова задержали на 48 часов
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Совладельца группы «Cумма» Зиявудина Магомедова задержали на 48 часов
Бизнес, 00:23
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Совладельца группы «Cумма» Зиявудина Магомедова задержали на 48 часов
Зиявудина Магомедова задержали на 48 часов, рассказали источники РБК. Ранее в группе «Сумма» бизнесмена состоялись обыски. Информацию о том, что предприниматель был задержан в компании отрицали
Зиявудин Магомедов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Сотрудники правоохранительных органов задержали совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова на 48 часов. Об этом РБК сообщил источник близкий к правительству Дагестана. Информацию о задержании предпринимателя на 48 часов РБК подтвердили источник в центральном аппарате МВД, а также собеседник в РЖД («Сумма» вместе с РЖД владеет оператором «Трансконтейнер»).

Накануне стало известно о том, что работники правоохранительных органов провели в «Сумме» следственные действия, об этом газете «Ведомости» сообщил человек, знакомый с менеджерами группы. Обыски, как пояснял РБК источник в следственном департаменте МВД, состоялись в рамках «многоэпизодного дела». По данным собеседника, следственные действия провели сотрудники Следственного комитета и следственного департамента МВД. «Изъяли отчетную документацию, оттиски печатей, электронные носители. Каждый следователь работает в рамках своего эпизода», — уточнял источник. Следственные действия, как сообщал РБК собеседник, близкий к компании, были связаны с налоговыми проблемами.

При этом, по данным неназванных источников газеты «Коммерсантъ», обыски в группе «Сумма» проводились по делу о хищении более 752 млн руб. при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде. Он возводится к чемпионату мира по футболу, который должен состояться в 2018 году в России. Генподрядчиком по строительству «Арены Балтика» является дочерняя компания «Суммы» — «Глобалэлектросервис».

В группу «Сумма» пришли следователи
Бизнес

О том, что после завершения обысков в компании «были задержанные» ранее со ссылкой на неназванный источник сообщала газета «Новые известия». Однако в «Сумме» данные о том, что задержан Магомедов отрицали. «Магомедов действительно общался со следственными органами, но это был просто разговор», — утверждал в беседе ТАСС официальный представитель группы. Информацию об обысках в «Сумме» он тогда также опроверг. После появления информации о задержании Магомедова представитель «Суммы» сообщила РБК, что у нее нет таких данных.

Группа «Сумма» имеет активы в нефтегазовом секторе, портовой логистике, строительстве, телекоме и инжиниринге. Среди ее транспортно-логистических активов — компания Fesco, контейнерный оператор «Трансконтейнер», а также третий по грузообороту портовый оператор Европы НМТП (Новороссийский морской торговый порт). Кроме того, «Сумме» принадлежат 50% минус 1 акция Объединенной зерновой компании, она контролирует Якутскую топливно-энергетическую компанию, а также инжиниринговый «Глобалэлектросервис» и строительную компанию «Стройновации».

На прошлой неделе, 22 марта, в налоговой службе сообщили о нарушениях со стороны НМТП. Портовый холдинг, по данным представителей ведомства, в 2014–2015 годах недоплатил почти 7 млрд руб. налогов и теперь должен в виде пени заплатить еще 2,47 млрд руб. При этом в феврале антимонопольная служба одобрила ходатайство дочерней структуры «Транснефти» на покупку 50% голосующих акций в кипрской компании Omirico Limited (через эту структуру «Транснефть» и «Сумма» в равных долях владеют Novoport Holding — он контролирует 50,1% НМТП).

Авторы: Владимир Дергачев, Маргарита Алехина, Тимофей Дзядко, Евгения Маляренко.
Теги: Зиявудин Магомедов , Группа «Сумма»
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