Общество⁠,
0

Лариса Долина не знала о новых мошеннических схемах до продажи квартиры

Лариса Долина
Лариса Долина (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Певица Лариса Долина не знала о новых схемах обмана до того, как произошла афера с ее квартирой. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на судебные материалы.

В материалах отмечается, что, если бы Долина заранее знала о подобных схемах или рассказала о ситуации хотя бы одному близкому человеку, тот мог бы стабилизировать ее психоэмоциональное состояние и вернуть в «здесь и сейчас». Кроме того, он помог бы обратиться в правоохранительные органы.

Певица Лариса Долина безоговорочно следовала инструкции мошенников
Общество
Лариса Долина

Ранее стало известно, что Лариса Долина безоговорочно следовала инструкциям мошенников и потеряла крупную сумму денег. Согласно материалам дела, с которыми ознакомилось «РИА Новости», она перевела со своего расчетного счета в общей сумме 103 990 880 руб. Большая часть средств была перечислена через мобильное приложение, а остальная часть передана наличными неизвестным лицам.

В Госдуме предложили вариант мирного урегулирования спора Долиной и Лурье
Общество
Лариса Долина

Конфликт между Долиной и Лурье возник после того, как певица стала жертвой мошенников. Те, представившись сотрудниками спецслужб, убедили ее продать квартиру в Хамовниках площадью 236 кв. м за 112 млн руб. Покупательницей оказалась Лурье. Общая сумма ущерба, по версии следствия, составила 175 млн руб., а с учетом комиссий и расходов — 317 млн руб.

Долина, после того как осознала обман, обратилась в суд с требованием о признании сделки купли-продажи недействительной. В марте Хамовнический суд Москвы удовлетворил ее иск, признав право собственности на квартиру за певицей. Это решение в сентябре подтвердил Мосгорсуд. Лурье подала иск повторно, но в конце ноября Второй кассационный суд признал решения Хамовнического суда Москвы и Мосгорсуда законными и в возврате квартиры покупательнице отказал. Однако суды не обязали Долину вернуть Лурье 112 млн руб., указав, что деньги должны быть взысканы с осужденных мошенников. В конце ноября суд приговорил четверых фигурантов уголовного дела к срокам от четырех до семи лет колонии.

2 декабря в Верховный суд поступила жалоба защиты Полины Лурье на решения нижестоящих инстанций по иску Ларисы Долиной.

В эфире «Первого канала» народная артистка России, признавая себя жертвой мошенников, заверила, что вернет Лурье все средства за квартиру, поскольку та «также является пострадавшей». Певица пояснила, что при подписании сделки находилась под влиянием злоумышленников, которые представились сотрудниками Росфинмониторинга и использовали поддельный паспорт. В программе «Пусть говорят» был показан документ на имя Андрея Лукина с фотографией, схожей с британским актером Томом Холландом.

Покупательница квартиры Ларисы Долиной не доверяет публичным обещаниям певицы вернуть ей деньги и намерена добиваться в Верховном суде признания сделки законной для восстановления прав на жилье.

Позже стало известно, что певица прошла комплексную психолого-психиатрическую и политологическую экспертизу.

