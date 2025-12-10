В Госдуме предложили вариант мирного урегулирования спора Долиной и Лурье

Лариса Долина (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Возможной развязкой конфликта между Ларисой Долиной и Полиной Лурье может стать мировое соглашение, при котором певица приобретет покупателю другую квартиру. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, передает РИА Новости. Этот вариант, по его словам, выглядит «привлекательным» для сторон.

Гаврилов пояснил, что в таком случае продавец берет на себя обязательство купить покупателю подходящий по параметрам объект, а спорная квартира возвращается прежнему владельцу. По его словам, это позволит покупателю получить жилье, продавцу — снять общественное давление, а суду — закрыть дело.

Стандартный механизм предполагает, что квартира возвращается прежнему собственнику при условии полного возврата покупателю уплаченной суммы и начисленных процентов. В судебном акте, как правило, фиксируется порядок исполнения решения и возможное обременение объекта до завершения расчетов.

По словам депутата, для рынка жилья важно, какую позицию сформулирует высшая судебная инстанция. Если Верховный суд подтвердит, что добросовестный покупатель имеет право либо на объект, либо на эквивалентную стоимость, риски для граждан и банков останутся управляемыми. В этом случае мировое соглашение в резонансном деле станет частным примером общего правила — продавец, введенный в заблуждение мошенниками, должен предъявить требования организаторам схемы, а не добросовестному покупателю.

Обратный сценарий — когда квартира возвращается продавцу без надлежащего расчета с покупателем — создаст для рынка негативный сигнал, подчеркнул Гаврилов. В таком случае крупные сделки начнут воспринимать как потенциальные многолетние споры.

Гаврилов отметил, что правовая развязка — та, при которой добросовестный покупатель получает либо спорный объект, либо равноценное жилье и полный расчет. Такой вариант позволит сохранить доверие граждан к рынку недвижимости и подтвердит, что закон действует одинаково для всех.

Конфликт между Долиной и Лурье возник после того, как певица стала жертвой мошенников. Те, представившись сотрудниками спецслужб, убедили ее продать квартиру в Хамовниках площадью 236 кв. м за 112 млн руб. Покупательницей оказалась Лурье. Общая сумма ущерба, по версии следствия, составила 175 млн руб., а с учетом комиссий и расходов — 317 млн руб.

Долина, после того как осознала обман, подала иск об оспаривании сделки купли-продажи. В марте Хамовнический суд Москвы удовлетворил ее иск, признав право собственности на квартиру за певицей. Это решение в сентябре подтвердил Мосгорсуд. Лурье подала иск повторно, но в конце ноября Второй кассационный суд признал решения Хамовнического суда Москвы и Мосгорсуда законными и в возврате квартиры покупательнице отказал. Однако суды не обязали Долину вернуть Лурье 112 млн руб., указав, что деньги должны быть взысканы с осужденных мошенников. В конце ноября суд приговорил четверых фигурантов уголовного дела к срокам от четырех до семи лет колонии.

2 декабря в Верховный суд поступила жалоба защиты Полины Лурье на решения нижестоящих инстанций по иску Ларисы Долиной.

В эфире «Первого канала» народная артистка России, признавая себя жертвой мошенников, заверила, что вернет Лурье все средства за квартиру, поскольку та «также является пострадавшей». Певица пояснила, что при подписании сделки находилась под влиянием злоумышленников, которые представились сотрудниками Росфинмониторинга и использовали поддельный паспорт. В программе «Пусть говорят» был показан документ на имя Андрея Лукина с фотографией, схожей с британским актером Томом Холландом.

Покупательница квартиры Ларисы Долиной не доверяет публичным обещаниям певицы вернуть ей деньги и намерена добиваться в Верховном суде признания сделки законной для восстановления прав на жилье.

Позже стало известно, что певица прошла комплексную психолого-психиатрическую и политологическую экспертизу.