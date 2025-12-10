 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Госдуме предложили вариант мирного урегулирования спора Долиной и Лурье

Депутат Гаврилов: Долина может купить Лурье другую квартиру, чтобы решить спор
Лариса Долина
Лариса Долина (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Возможной развязкой конфликта между Ларисой Долиной и Полиной Лурье может стать мировое соглашение, при котором певица приобретет покупателю другую квартиру. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, передает РИА Новости. Этот вариант, по его словам, выглядит «привлекательным» для сторон.

Гаврилов пояснил, что в таком случае продавец берет на себя обязательство купить покупателю подходящий по параметрам объект, а спорная квартира возвращается прежнему владельцу. По его словам, это позволит покупателю получить жилье, продавцу — снять общественное давление, а суду — закрыть дело.

Стандартный механизм предполагает, что квартира возвращается прежнему собственнику при условии полного возврата покупателю уплаченной суммы и начисленных процентов. В судебном акте, как правило, фиксируется порядок исполнения решения и возможное обременение объекта до завершения расчетов.

По словам депутата, для рынка жилья важно, какую позицию сформулирует высшая судебная инстанция. Если Верховный суд подтвердит, что добросовестный покупатель имеет право либо на объект, либо на эквивалентную стоимость, риски для граждан и банков останутся управляемыми. В этом случае мировое соглашение в резонансном деле станет частным примером общего правила — продавец, введенный в заблуждение мошенниками, должен предъявить требования организаторам схемы, а не добросовестному покупателю.

Обратный сценарий — когда квартира возвращается продавцу без надлежащего расчета с покупателем — создаст для рынка негативный сигнал, подчеркнул Гаврилов. В таком случае крупные сделки начнут воспринимать как потенциальные многолетние споры.

Гаврилов отметил, что правовая развязка — та, при которой добросовестный покупатель получает либо спорный объект, либо равноценное жилье и полный расчет. Такой вариант позволит сохранить доверие граждан к рынку недвижимости и подтвердит, что закон действует одинаково для всех.

Что такое «эффект Долиной» и какие последствия он имеет для россиян
Экономика
Лариса Долина

Конфликт между Долиной и Лурье возник после того, как певица стала жертвой мошенников. Те, представившись сотрудниками спецслужб, убедили ее продать квартиру в Хамовниках площадью 236 кв. м за 112 млн руб. Покупательницей оказалась Лурье. Общая сумма ущерба, по версии следствия, составила 175 млн руб., а с учетом комиссий и расходов — 317 млн руб.

Долина, после того как осознала обман, подала иск об оспаривании сделки купли-продажи. В марте Хамовнический суд Москвы удовлетворил ее иск, признав право собственности на квартиру за певицей. Это решение в сентябре подтвердил Мосгорсуд. Лурье подала иск повторно, но в конце ноября Второй кассационный суд признал решения Хамовнического суда Москвы и Мосгорсуда законными и в возврате квартиры покупательнице отказал. Однако суды не обязали Долину вернуть Лурье 112 млн руб., указав, что деньги должны быть взысканы с осужденных мошенников. В конце ноября суд приговорил четверых фигурантов уголовного дела к срокам от четырех до семи лет колонии.

2 декабря в Верховный суд поступила жалоба защиты Полины Лурье на решения нижестоящих инстанций по иску Ларисы Долиной.

В эфире «Первого канала» народная артистка России, признавая себя жертвой мошенников, заверила, что вернет Лурье все средства за квартиру, поскольку та «также является пострадавшей». Певица пояснила, что при подписании сделки находилась под влиянием злоумышленников, которые представились сотрудниками Росфинмониторинга и использовали поддельный паспорт. В программе «Пусть говорят» был показан документ на имя Андрея Лукина с фотографией, схожей с британским актером Томом Холландом.

Покупательница квартиры Ларисы Долиной не доверяет публичным обещаниям  певицы вернуть ей деньги и намерена добиваться в Верховном суде признания сделки законной для восстановления прав на жилье.

Позже стало известно, что певица прошла комплексную психолого-психиатрическую и политологическую экспертизу.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
депутат Лариса Долина спор конфликт мирное урегулирование
Материалы по теме
Лариса Долина пообещала вернуть деньги купившей ее квартиру Полине Лурье
Общество
ТАСС узнал, что Долина обвинила Лурье в неосмотрительности при покупке
Общество
Покупательница квартиры Долиной отказалась от условий мирового соглашения
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 89,43 (-0,28) Инвестиции, 11:38 Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 76,81 (-0,47) Инвестиции, 11:38
Вексельберг назвал три перспективных направления для инвестиций Бизнес, 11:43
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Глава «Сбера» дал прогноз по росту экономики на следующий год Экономика, 11:41
Politico узнало о нарушении «золотого правила» ради активов России в ЕС Политика, 11:38
Петр Ян рассказал о запрете UFC выходить на бои с флагом России Спорт, 11:37
Интернет вещей и умные устройства ждет технологический прорыв в 2026 годуПодписка на РБК, 11:37
Руководство декларирует одно, а делает другое. Что такое «тень команды» Образование, 11:36
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 11:30
Сборная Египта выступила против акции в поддержку ЛГБТ на ЧМ-26 Спорт, 11:29
Биткоин обновил максимум с середины ноября. Что с другими криптовалютами Крипто, 11:29
Как обрести спокойствие в шумном мегаполисе Стиль, 11:28
Какие новогодние елки выбирали для Кремля последние 10 лет. Инфографика Общество, 11:28
Лавров заявил, что Россия не собирается воевать с Европой Политика, 11:24
Упавший в водохранилище под Иваново «Антей» нашли на глубине пяти метров Общество, 11:20