Общество⁠,
Певица Лариса Долина безоговорочно следовала инструкции мошенников

«РИА Новости»: Лариса Долина безоговорочно следовала указаниям мошенников
Лариса Долина
Лариса Долина (Фото: Роман Денисов / Global Look Press)

Певица Лариса Долина безоговорочно выполняла инструкции мошенников, в результате чего лишилась огромной суммы денег. Из материалов дела, с которыми ознакомилось «РИА Новости», следует, что, «согласно указаниям, Долина Л.А. осуществила переводы денежных средств со своего расчетного счета в общей сумме 103 990 880 рублей». Большая часть была переведена через мобильное приложение, а другая передана наличными неизвестным лицам.

Летом 2024 года Долина стала жертвой мошенников, которые в течение четырех месяцев обрабатывали ее. Под предлогом защиты сбережений они уговорили артистку продать квартиру в центре Москвы, а затем перевести вырученные средства и другие накопления на «безопасные» счета и передать курьеру. Общий ущерб, по оценкам правоохранительных органов, составил не менее 317 млн руб.

По заявлению Долиной было возбуждено уголовное дело. В конце ноября 2025 года Балашихинский городской суд приговорил четырех фигурантов — Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева — к реальным срокам лишения свободы от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тыс. руб.

Впоследствии Долина через суд оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила на нее право собственности. Это решение поддержали Мосгорсуд и Второй кассационный суд. В результате покупательница недвижимости Полина Лурье осталась без денег и без жилья. Она обжаловала это решение в Верховном суде РФ, заседание назначено на 16 декабря.

В минувшую пятницу, 6 декабря, в эфире Первого канала Лариса Долина заявила, что намерена вернуть Лурье все 112 млн руб. за квартиру. Однако она не уточнила конкретные сроки и форму возврата — будет ли это сделано единовременно или частями.

