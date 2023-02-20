Китай поддержал российскую резолюцию о взрывах на Nord Stream

Фото: The Swedish Coast Guard / XinHua / Global Look Press

Китай поддерживает проект российской резолюции в Совете безопасности ООН о создании комиссии по расследованию взрывов на трубопроводах «Северный поток». Об этом заявил постоянный представитель КНР в организации Чжан Цзюнь на брифинге, передает «РИА Новости».

«Да, конечно», — сказал он, отвечая на вопрос, поддерживает ли Пекин проект Москвы.

Россия попросила 22 февраля провести заседание СБ ООН из-за новой информации о взрывах на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Комитет Госдумы по международным делам подготовил проект постановления для обращения к организации с предложением начать международное расследование взрывов на газопроводах. По словам постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, Москва будет добиваться голосования по проекту резолюции на этой неделе.

В начале февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал в своем блоге статью о подрыве «Северных потоков», где, ссылаясь на анонимный источник, утверждал, что взрыв на нитках был организован водолазами США при содействии Норвегии. По мнению Херша, Соединенные Штаты решились на диверсию из-за опасения, что Германия откажется от ограничений в отношении газопровода «Северный поток-2» из-за холодной зимы.

В Пентагоне и ЦРУ данные журналиста назвали ложью. В ООН заявили, что у них нет информации о причастности Вашингтона к взрывам на газопроводах. Сотрудник пресс-службы Еврокомиссии Андреа Мазини сочла сведения Херша домыслами.

Взрывы на российских газопроводах, при которых были повреждены обе нитки «Северного потока» и одна — «Северного потока-2», произошли в ночь на 26 сентября 2022 года. «Дочка» «Газпрома» Nord Stream AG сообщила о полном разрушении участка трубы в водах Швеции. Расследованием произошедшего занимаются Дания, Швеция и Германия.

Президент России Владимир Путин считает, что взрыв был выгоден «англосаксам». Российское Минобороны обвиняло в участии в «планировании, обеспечении и реализации» взрывов на газопроводах ВМС Великобритании. Лондон отрицал эти данные.