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Россия созвала заседание Совбеза ООН по взрывам на «Северных потоках»

Полянский: Россия запросила заседание Совбеза ООН по взрывам на «Северных потоках»
Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский (Фото: Zuma / ТАСС)

Москва попросила 22 февраля провести заседание Совета Безопасности ООН из-за новой информации о взрывах на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«В свете новой информации относительно подрыва ниток газопровода «Северный поток» мы запросили на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск) 22 февраля заседание Совбеза ООН», — написал он в своем телеграм-канале.

Накануне комитет Госдумы по международным делам подготовил проект постановления для обращения к ООН с предложением начать международное расследование взрывов на газопроводах. Произошедшее называется «преступлением, совершенным США». В тексте обращения упоминаются результаты расследования американского журналиста Сеймура Херша.

В начале февраля Херш опубликовал в созданном за несколько часов до этого блоге статью о подрыве «Северных потоков», в которой, ссылаясь на анонимный источник, утверждает, что взрыв был организован американскими водолазами при содействии Норвегии. Он считает, что США решились на диверсию из-за опасения, что Германия откажется от поддержки санкций против России. Отвечая на вопрос о роли Норвегии, он отметил, что в Осло были заинтересованы в увеличении поставок газа в Европу, в том числе в ФРГ.

В Пентагоне, Белом доме и ЦРУ назвали данные журналиста ложью. В ООН и Германии также сказали, что у них нет данных о причастности США ко взрывам на газопроводах.

Взрывы на газопроводах, при которых обе нитки «Северного потока» и одна нитка «Северного потока-2» получили повреждения, произошли в ночь на 26 сентября 2022 года. «Дочка» «Газпрома» Nord Stream AG заявила о полном разрушении участка трубы в шведских водах. Президент Владимир Путин возложил ответственность за случившееся на «англосаксов», которым, по его мнению, это было «выгодно». Расследованием случившегося занимаются Германия, Дания и Швеция.

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Дмитрий Полянский ООН Совбез ООН Nord Stream Северный поток
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