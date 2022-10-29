Минобороны обвинило Британию в причастности к подрыву «Северных потоков»

По данным министерства, к подрыву газопровода причастны специалисты ВМС Великобритании, которые готовили военнослужащих 73-го специального центра морских операций ВСУ

Место утечки газа, 28 сентября 2022 г. (Фото: Swedish Coast Guard)

Готовившие военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) к теракту в Севастополе специалисты ВМС Великобритании причастны к подрыву газопроводов «Северный поток». Об этом сообщило российское Минобороны.

«По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября с.г. по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», — говорится в сообщении.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября. В исключительных экономических зонах Швеции и Дании было зафиксировано несколько утечек. Разрушения обнаружены на обеих нитках первого и на одной — второго трубопровода. Расследованием занялись Дания, Швеция и Германия. МИД России объявил о демарше послам этих стран и предупредил, что «в случае отказа в допуске российских экспертов к текущим следственным действиям в Москве будут исходить из того, что упомянутым странам есть что скрывать либо они покрывают исполнителей этих террористических актов».

Президент Владимир Путин обвинил во взрывах на «Северных потоках» «англосаксов», назвав произошедшее диверсией. «Кому выгодно, тот и сделал», — считает он. ФСБ возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 361 УК (акт международного терроризма, до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение).