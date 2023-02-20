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МИД Китая призвал к объективному расследованию взрывов на Nord Stream

МИД Китая заявил о необходимости провести объективное расследование взрывов на Nord Stream
Фото: Danish Defence Command / Reuters
Фото: Danish Defence Command / Reuters

Взрывы на газопроводах системы «Северный поток» оказали серьезное влияние на мировой энергетический рынок, поэтому нужно провести объективное расследование. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, передает NetEase.

«Взрыв трубопровода «Северный поток», некогда известного как спасательный круг европейской энергетики, оказал значительное негативное влияние на мировой энергетический рынок и глобальную экологическую обстановку и в свое время поверг Европу в зимнюю панику. Необходимо провести объективное, беспристрастное и профессиональное расследование случившегося», — заявил Ван Вэньбинь.

По его словам, молчание властей и СМИ США и европейских стран вызывает недоумение. «Все это ненормальное поведение укрепляет веру людей в то, что взрыв «Северного потока» является исключительно сложным делом», — отметил представитель китайского МИДа.

16 февраля Ван Вэньбинь заявил, что западные СМИ утратили свою возможность говорить после публикации статьи американского журналиста Сеймура Херша о взрывах на «Северных потоках». «После взрыва газопровода «Северный поток» мы заметили, что американские и западные СМИ были переполнены сообщениями и домыслами о так называемых виновниках. Но сейчас мы видим, что СМИ, которые всегда претендовали на свободу, профессионализм и беспристрастность, впали в состояние коллективной афазии перед лицом последнего доклада американского журналиста-расследователя Херша. Разве это не повод для беспокойства и размышлений?» — задался он вопросом.

Взрывы на газопроводах произошли в конце сентября. Компания-оператор «Северных потоков» Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании, которые идут по дну Балтийского моря в Германию, — «Северный поток» и «Северный поток-2».

Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля опубликовал статью о диверсии на газопроводах системы «Северный поток». В ней он, ссылаясь на один анонимный источник, утверждал, что подрыв был организован американскими водолазами при содействии Норвегии.

В Пентагоне и Белом доме опровергли причастность США к теракту после публикации материала. Представитель немецкого кабмина Кристиане Хофманн отметила, что правительство Германии не располагает данными, которые могли бы подтвердить опубликованную Хершем информацию. Еврокомиссия отказалась комментировать проведенное американским журналистом расследование о взрыве на двух газопроводах «Северный поток». Сотрудник пресс-службы ЕК Андреа Мазини назвала в комментарии ТАСС материал домыслами.

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Глава российского МИДа Сергей Лавров 12 февраля заявил, что американские власти «признают, что взрывы, произошедшие на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2», — их рук дело». По словам министра, причиной стали хорошие отношения между Германией и Россией, которые стали «костью в горле» для США. Российская сторона попросила провести заседание Совета Безопасности ООН 22 февраля из-за новой информации о взрывах.

Теги
Китай МИД Китая Северный поток Северный поток 2
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